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「火鍋店」開10季有成　溜馬透納登上隊史季後賽阻攻王

記者杜奕君／綜合報導

溜馬12日在NBA年度總冠軍賽第3戰，以116比107擊敗雷霆，溜馬寫下25年來隊史總冠軍賽首次主場勝利。此戰溜馬無論先發、替補都表現出色，均衡團隊戰力成為贏球關鍵。身為球隊主戰中鋒的透納（Myles Turner），雖然身體不適掛病號，但仍先發出賽拿下9分，並送出全場最多5次阻攻，且透納季後賽生涯累積124次阻攻，也正式超越傳奇名將小歐尼爾（Jermaine O’Neal）成為隊史季後賽火鍋王。

在前兩戰雙方戰成1比1平手局面下，溜馬此戰回到主場，板凳戰力呈現大爆發，馬瑟林（Bennedict Mathurin）高效率砍下全隊最高27分，控衛麥康諾（T.J. McConnell）也有10分、5助攻、5抄截，此戰替補得分49比18，溜馬徹底壓制對手雷霆。

另外，現年29歲的溜馬主戰中鋒透納，在今日身體不適情況下，仍繳出9分、2籃板、1助攻，外帶全場最高5阻攻，單場5阻攻甚至比雷霆全隊合計4次還多。

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在溜馬奮鬥至今已經邁入第10季，透納今日單場送出5阻攻後，生涯季後賽累積阻攻數也來到124次，超越隊史退役名將小歐尼爾的120次，正式成為溜馬季後賽歷史總阻攻紀錄保持人。

不過透納賽後傳出身體不適，甚至呼吸困難，接下系列第4戰是否能夠如期上陣，還需要等後續狀態觀察。

▲溜馬透納正式成為隊史季後賽阻攻王。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬透納正式成為隊史季後賽阻攻王。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 透納溜馬NBA阻攻總冠軍賽Myles Turner

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