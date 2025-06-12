苦等25年！溜馬冠軍賽榮光一役　馬瑟林狂飆27分寫生涯代表作

記者杜奕君／綜合報導

印第安那溜馬12日在NBA年度總冠軍賽第3戰寫下榮光一役，在主場以116比107擊退奧克拉荷馬雷霆，不僅在系列賽取得2比1領先，更是隊史自2000年之後，相隔25年再度於總冠軍賽贏得主場勝利。其中，此戰替補出發，狂轟27分的溜馬22歲砍將馬瑟林（Bennedict Mathurin），更是寫下生涯代表作表現。

現年22歲，來自加拿大蒙特婁的馬瑟林，在2022年被溜馬以首輪第6順位選中，新秀賽季就入選聯盟年度新秀第一隊，個人生涯連續3季場均得分都至少在14分以上，本季則能繳出16.1分、5.3籃板、1.9助攻，整體投籃命中率也是生涯最佳的45.8%。

季後賽馬瑟林多半從替補出發，整體表現明顯起伏較大，不過總冠軍賽G2就有14分貢獻，此戰回到主場更是成為球隊攻城掠地重要戰力，在第2節與另一名替補控衛麥康諾（T.J. McConnell）成功幫助溜馬逆轉超前比分。

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馬瑟林全場替補出賽22分24秒，就以12投9中狂轟全場也是個人生涯新高的27分，賽後雷霆主帥戴諾特（Mark Daigneault）就直言，馬瑟林與麥康諾就是此戰溜馬贏球最值得尊敬的催化劑。

此戰溜馬在替補得分上以49比18徹底壓過雷霆，不只馬瑟林的精彩飆分秀，麥康諾全場穩定貢獻10分、5助攻、5抄截，更讓他成為NBA總冠軍賽史上首位單場至少5助攻、5抄截的替補球員。

▲溜馬馬瑟林總冠軍G3狂飆27分，成為主場贏球功臣。（圖／達志影像／美聯社）