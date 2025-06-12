快訊／奇兵！溜馬麥康諾、馬瑟林板凳殺出　半場64比60壓制雷霆

▲溜馬板凳暴徒麥康諾殺出，幫助球隊在總冠軍G3上半場取得領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季NBA年度總冠軍賽第3戰，台灣時間12日在印第安那溜馬主場登場，前兩戰打成1比1平手局面下，雷霆此戰開賽就由「獨角獸」霍姆格倫（Chet Holmgren）獨拿13分帶動，領軍取得領先優勢。但次節溜馬兩大板凳奇兵馬瑟林（Bennedict Mathurin）、麥康諾（T.J. McConnell）帶起團隊猛攻，半場打完溜馬64比60超前。

開賽雷霆氣勢如虹，霍姆格倫連續內線逞威，加上多爾特（Luguentz Dort）三分冷箭加持，雷霆一度取得15比6領先優勢。

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隨後霍姆格倫持續強勢表現，球隊前19分當中他就包辦12分，但主場的溜馬此時總算甦醒，王牌球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）串聯團隊攻勢，溜馬追到僅5分差距。但雷霆在首節霍姆格倫個人獨拿13分帶動下，仍以32比24領先。

▲雷霆霍姆格倫總冠軍第3戰表現強勢，上半場就轟下15分。（圖／達志影像／美聯社）

次節開打後，溜馬板凳暴徒馬瑟林、麥康諾帶起團隊一波23比10猛攻，逆轉取得5分超前。但雷霆兩大球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）連續強勢切入建功，讓雷霆再度逆轉兩分超前。

隨後兩隊不斷拉鋸，溜馬也靠西亞卡姆（Pascal Siakam）以及哈利伯頓強勢搶分，半場終了前1分46秒哈利伯頓一次精彩「假傳真投」三分球破網，又讓溜馬3分超前。半場打完溜馬也以64比60壓制雷霆。

▲溜馬西亞卡姆穩定發揮，上半場貢獻13分。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬靠著馬瑟林半場攻下全隊最高14分，西亞卡姆13分，哈利伯頓12分、3籃板、7助攻，加上麥康諾6分、4助攻、3抄截精彩表現取得領先。

雷霆方面，霍姆格倫表現出色，上半場就轟得全場最高15分，吉爾吉斯-亞歷山大12分、4籃板、3助攻。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大上半場一度遭到死守，但仍有12分貢獻。（圖／達志影像／美聯社）