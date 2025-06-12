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協尋年度MVP！　SGA總冠軍G3決勝期神隱成雷霆輸球關鍵

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆12日在NBA年度總冠軍賽第3戰以107比116敗北，讓印第安那溜馬相隔25年後，再度於主場拿下總冠軍賽勝利，系列賽2勝1敗取得領先。對雷霆來說，此戰一大隱憂就是「年度MVP」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）決勝期徹底神隱，末節僅拿3分、1籃板，全場則是24分、8籃板、4助攻，但也發生個人季後賽最多的6次失誤。

總冠軍系列前兩戰雷霆、溜馬戰成1比1平手下，第3戰回到主場的溜馬展現強大防守能量，全場一路壓迫雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大，雖然仍讓他20投9中拿下24分、8籃板、4助攻，但整體火力與前兩戰都超過30分相比，已經有明顯降溫，且全場還出現多達6次失誤。

其中，吉爾吉斯-亞歷山大在最後追分關鍵時刻，一次強勢單打跳投，遭到溜馬西亞卡姆（Pascal Siakam）成功單防，隨後西亞卡姆更是快攻籃下得手，奠定溜馬領先勝果。

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合計在關鍵第4節，吉爾吉斯-亞歷山大在9分鐘出賽時間內，僅有3次出手命中1球，加上2罰1中，合計僅拿3分、1籃板，火力明顯受到壓制，也成為雷霆決勝期攻勢斷電重要關鍵。

不過雖然輸球，吉爾吉斯-亞歷山大仍締造隊史新紀錄，他在今年季後賽個人總得分來到572分，正式超越杜蘭特（Kevin Durant）2012年時所寫下的570分，成為隊史單一賽季季後賽最高得分紀錄。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、霍姆格倫，溜馬西亞卡姆、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大在總冠軍第3戰關鍵時刻神隱，導致球隊敗北。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽溜馬雷霆吉爾吉斯-亞歷山大西亞卡姆

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