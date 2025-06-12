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快訊／相隔25年總冠軍主場勝　哈利伯頓準大三元率溜馬G3撂倒雷霆

記者杜奕君／綜合報導

NBA年度總冠軍賽第3戰，台灣時間12日登場，主場的印第安那溜馬在上半場靠著板凳得分「30比11」的爆量表現，半場打完4分領先。下半場兩隊持續拉鋸互換領先，但關鍵時刻溜馬攻守兩端都有強勢發揮，在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）22分、9籃板、11助攻，馬瑟林（Bennedict Mathurin）全隊最高27分優異表現下，溜馬最終116比107贏得G3勝利，也是相隔25年後，再度於主場拿下總冠軍賽勝利。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、霍姆格倫，溜馬西亞卡姆、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓繳出22分準大三元，率領球隊相隔25年在主場拿下總冠軍賽勝利。（圖／達志影像／美聯社）

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開賽雷霆「獨角獸」霍姆格倫（Chet Holmgren）就有強勢表現，在他首節個人獨拿13分精彩表現帶動，雷霆首節以32比24領先。

溜馬首節靠著王牌球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）與西亞卡姆（Pascal Siakam）苦撐，但
次節開打後，板凳暴徒馬瑟林、麥康諾（T.J. McConnell）帶起團隊一波23比10猛攻，溜馬強勢逆轉5分超前。

雷霆兩大球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）也開始飆分，雙方形成拉鋸激戰，但半場終了前1分46秒哈利伯頓一次精彩「假傳真投」三分球破網，又讓溜馬3分超前。半場打完溜馬也以64比60壓制雷霆。

下半場開打後，雷霆再度靠著威廉斯、吉爾吉斯-亞歷山大連續單打，一波8比0攻勢再度要回領先。不過溜馬哈利伯頓又是關鍵三分彈命中，讓溜馬要回3分超前。

雙方戰況呈現膠著情況下，雷霆霍姆格倫在此節終了前34.7秒逮到機會，雙手爆扣完成3分打，加上威廉斯此節終了前2.3秒又強勢飆進三分彈，雷霆3節打完又以89比84逆轉超前。

末節開打後，溜馬靠著麥康諾神偷完成抄截上籃，又將比分扳平，溜馬「強心臟」馬瑟林單打建功，溜馬一哥哈利伯頓高難度弧頂後撤步三分球破網，溜馬終場前6分42秒再度取得3分超前。

隨後溜馬再靠上半場深陷犯規麻煩的內姆哈德（Andrew Nembhard）連續得分，塔平（Obi Toppin）又是暴力補扣，讓溜馬拉開7分領先優勢。

雷霆喊出暫停後，雖然先由一哥吉爾吉斯-亞歷山大招牌中距離搶分，但溜馬奈史密斯（Aaron Nesmith）終場前3分4秒投進三分冷箭，讓球隊領先來到8分之多。

雷霆此時靠著卡魯索（Alex Caruso）兩罰追到6分差，但西亞卡姆先是成功守下吉爾吉斯-亞歷山大，隨後又快攻籃下放進，幫助溜馬終場前1分9秒又回到8分安全領先。最終溜馬頂住壓力，以116比107在主場贏球，總冠軍賽取得2勝1敗領先。

溜馬全場以馬瑟林攻下27分最佳，哈利伯頓22分、9籃板、11助攻、2抄截，西亞卡姆21分、6籃板、4助攻。

雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大24分、8籃板、4助攻，但也發生多達6次失誤，威廉斯拿下全隊最高26分，霍姆格倫20分、10籃板。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、霍姆格倫，溜馬西亞卡姆、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大此戰繳出24分、8籃板、4助攻。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽溜馬雷霆霍姆格倫吉爾吉斯-亞歷山大西亞卡姆馬瑟林

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