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溜馬幸運「勝利女神」竟是她！　WNBA顏值神射克拉克觀賽8戰全勝

記者杜奕君／綜合報導

印第安那溜馬12日在NBA年度總冠軍賽第3戰在主場以116比107擊退奧克拉荷馬雷霆，拿下隊史自西元2000年以來，相隔25年之久的總冠軍賽主場勝利。值得一提的是，此戰效力印第安那狂熱的WNBA超人氣女射手克拉克（Caitlin Clark），也特別到場觀戰力挺同城球隊溜馬，並見證這歷史性勝利，根據數據統計，只要克拉克到場看球，溜馬季後賽「8戰全勝」，堪稱印城勝利女神。

從就讀大學時期就引爆全美關注熱潮，克拉克憑藉出色球技及亮麗外型，成為當今全世界最知名的女子職業籃球運動員代表人物。

目前效力印第安那狂熱的克拉克，今日在溜馬本次NBA年度總冠軍賽首度回到主場出賽，自然也是不會缺席，她和隊友波士頓（Aliyah Boston）和霍華德（Natasha Howard）在場邊觀戰，也成為此戰場邊一大「嬌」點所在。

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克拉克不僅穿上了溜馬的黃色應援主場T恤，更在比賽中致敬了溜馬傳奇射手「大嘴」米勒（Reggie Miller）以及今年哈利伯頓都使用過的雙手掐脖「窒息」慶祝手勢，更是讓全場溜馬主場球迷嗨翻。

根據統計，克拉克只要在季後賽到溜馬主場觀戰，目前溜馬戰績來到驚人的「8勝0敗」，儼然成為溜馬幸運勝利女神。目前仍在為股四頭肌傷勢養傷的克拉克，或許總冠軍賽第4戰，也仍有高度機會再度到場邊為溜馬加油打氣，延續不敗應援神話。

▲只要WNBA人氣女射手克拉克到場觀戰場次，溜馬季後賽8戰全勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲只要WNBA人氣女射手克拉克到場觀戰場次，溜馬季後賽8戰全勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽溜馬克拉克Caitlin Clark

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