「經驗」成國王最大優勢　毛加恩喊話再拿一冠

▲毛加恩認為「經驗」將是國王爭冠最大本錢。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王15日在新莊主場舉行TPBL職籃年度總冠軍賽球隊媒體日，球團總經理毛加恩喊話表示，「經驗就是我們爭冠最大優勢，只要能夠發揮此點，相信我們就能奪下總冠軍。」

國王在上季拿下隊史PLG職籃首冠，本季轉戰TPBL職籃後，整體戰力更加強大，例行賽位居聯盟龍頭，季後賽首輪更是橫掃台北台新戰神，率先取得晉級總冠軍賽門票。

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國王在總冠軍賽將對決「南霸天」高雄全家海神，海神過去也曾拿下T1職籃元年總冠軍，此次也是睽違3年後再度踏上爭冠旅途。

國王總經理毛加恩表示，「球隊這季很不容易，非常多的比賽以及漫長的賽季，所有的經驗都是我們的養分，從東超聯賽蘇士軒的表現，投進關鍵一擊，包括季後賽首輪G4，我們落後10幾分，他的連續得分也非常關鍵，順利拿下這個系列賽，這些都是去年、前年他沒有這個膽子投這些球，也培養了他的自信心。」

「我給年輕球員非常多的鼓勵，包括簡祐哲、王柏智都打出了年輕球員的霸氣，加上我們有很多經驗豐富的老將，面對到海神這支很拚的球隊，我們一定要展現經驗，就有機會拿下總冠軍。」毛加恩如此說道。

國王主力後衛林書緯則表示，「每個對手我們都很尊重，我們都是同樣的心態，把態度拿出來我們就OK。」

至於在季後賽首輪自爆「睡很少」的總教練萊恩，今天媒體日則笑說，「近期有比較多的時間休息，所以睡得比較好，很興奮能夠在總冠軍賽面對到以前沒碰到過的隊伍，這是非常有趣的對決，我們非常期待。」

▲新北國王總教練萊恩（右）喊話近期睡得比較好。（圖／新北國王提供）