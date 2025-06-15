快訊／林書豪TPBL爭冠狀態百分百　預告力抗海神將是肉搏戰

▲林書豪預告個人狀態百分百，將率領國王爭取TPBL職籃首冠。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

季後賽首輪一度傳出傷勢缺陣，但新北國王一哥林書豪在15日TPBL職籃年度總冠軍賽國王媒體日時霸氣喊話表示，「目前我的狀態是百分之百，希望能健康戰到最後。」另外，談到冠軍賽對手高雄全家海神，林書豪則表示，「海神很喜歡身體對抗，我們一定不會讓彼此舒服的打球，肯定會有很多肢體碰撞，這就是季後賽最高強度的競爭。」

繼上周五海神後，國王今日也在新莊主場舉辦總冠軍賽媒體日活動，團隊練球士氣看來十分高昂，球隊一哥林書豪心情頗佳，整體狀態看來也相當不錯。

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季後賽首輪一度傳出傷勢，甚至在對上台北台新戰神G2高掛免戰牌，林書豪談到目前個人狀態時霸氣表示，「首輪打戰神，我在G3、G4甚至沒有爆發力，但此刻的我狀態是百分之百，希望健康到最後一場。」

林書豪也表示，「海神是很強的球隊，攻守兩端都很強，我們非常尊重他們，他們很能傳球，三分球也投得非常準，防守也很願意上身體，很具對抗性，感覺他們已經是不一樣的球隊，更進步、比較好的海神。」

預告此次冠軍賽將形成激烈「肉搏戰」，林書豪強調，「這就是總冠軍賽的打法，是不是肢體碰撞很多，也要看每場裁判吹的方式，但我們彼此都不會希望對方很舒服的打球，肯定會有很多身體碰撞，這就是季後賽最高級的競爭。」