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戰神球迷感恩會雷蒙恩熱舞　啦啦隊女神橘兒告別舞台謝粉絲

▲台北戰神球迷感謝會，雷蒙恩大秀熱舞、啦啦隊女神橘兒正式告別舞台。（圖／戰神提供）

▲台北戰神球迷感謝會，新人王雷蒙恩大秀熱舞。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神14日於主場和平籃球館舉辦「戰友們集合啦！」2025球迷感恩會，戰神球員、應援團長 Rina 及 Taishin Wonders到場，邀請戰友們齊聚主場，透過分組遊戲與問答互動，共度一段充滿笑聲與交流的午後。開場雷蒙恩驚喜加入 Taishin Wonders 的舞蹈演出，展現不同於賽場上的一面，引來全場熱烈歡呼；活動尾聲他再度拉著學長陳文宏一起熱舞，為現場帶來驚喜彩蛋，笑聲不斷。

感恩會現場笑聲不斷、氣氛熱絡，球員、Taishin Wonders 與球迷混編組隊，進行一連串趣味挑戰，球員與戰友們展現滿滿默契。正式開始前的「賽前嗆聲」炒熱氣氛。

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陳文宏自信喊出，「玩遊戲我很在行！」孫思堯則開玩笑提醒，「輝哥年紀比較大，要記得暖身啦！」Taishin Wonders橘兒笑說，「今天是我的最終場活動，勝利會是我的」，其中的投籃挑戰成為場上亮點，球員們化身啦啦隊在場邊為球迷加油，投進時高聲歡呼、擊掌慶祝，氣氛熱絡。

▲台北戰神球迷感謝會，雷蒙恩大秀熱舞、啦啦隊女神橘兒正式告別舞台。（圖／戰神提供）

▲台北戰神賽季結束，球迷感謝會吸引眾多粉絲到場同歡。（圖／戰神提供）

張兆辰表示，「能近距離和球迷互動，真的感受到滿滿熱情。」遊戲後的分享時間，由球員與 Taishin Wonders 接力向球迷表達感謝。黃聰翰提到，這季因傷表現不穩，但非常感謝隊友一路相挺。話一說完，陳冠全立刻喊出「沒關係啦！」觀眾席也傳來「小台加油！」的應援聲，讓他笑著回應，「真的很感謝你們，下一季我會加油！」

拿下「年度新人王」的雷蒙恩則說，看見大家願意花一整天進場支持，讓他非常感動，「你們可以做別的事情，卻選擇來球場支持戰神，對我來說真的很重要。」他也承諾，明年會「進步很多、變得更強」，並希望把中文學得更好，未來能和球迷們多互動。

▲台北戰神球迷感謝會，雷蒙恩大秀熱舞、啦啦隊女神橘兒正式告別舞台。（圖／戰神提供）

▲啦啦隊女神橘兒正式告別舞台。（圖／戰神提供）

今年Taishin Wonders突破自我，首度在籃壇加入男生成員，並挑戰競技啦啦隊技巧，為應援注入全新樣貌。Cooper 感謝球迷的喜愛，表示未來將持續嘗試不同形式，希望帶來更多驚喜。

Mika 分享，能帶領團隊挑戰技巧動作是一件很有成就感的事，也特別強調所有訓練皆在專業且安全的環境中進行，「我們會繼續帶來最專業、最有活力、最漂亮的演出。」

雖未奪下年度啦啦隊殊榮，蔓妮與沛沛仍感謝戰友們的支持，並表示希望在大家心中，Taishin Wonders始終是「最值得支持、永遠的 No.1」。團隊也會持續以此為目標，帶來更精彩的內容，回應每一位球迷的期待。

活動最後安排簽名會與季票戰友專屬拍照會，讓球迷留下難忘回憶。對於以啦啦隊身分參與最後一場活動的橘兒而言，這一刻更是特別。她說，最放不下的，是和球迷之間的連結：「離開這個舞台，不代表關係的結束，謝謝大家這十年來的支持與陪伴。」台北戰神也期待在下個賽季與戰友們再次相見，共同創造更多主場回憶。

▲台北戰神球迷感謝會，雷蒙恩大秀熱舞、啦啦隊女神橘兒正式告別舞台。（圖／戰神提供）

▲Taishin Wonders感謝球迷支持。（圖／戰神提供）

關鍵字： 台北戰神雷蒙恩橘兒台籃TPBL

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