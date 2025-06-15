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瓊斯盃7月登場　中華女籃、世大運培訓隊參賽名單曝光

記者杜奕君／綜合報導

第44屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽將於7月2日至6日在台北和平籃球館開打，日前中華籃協也正式公佈中華女籃、中華世大運培訓隊兩支國家隊參賽名單。兩支中華隊菁英陣容將和日本、南韓、菲律賓以及泰國交手。

本屆瓊斯盃女子組賽事，將於7月2日至6日正式展開，其中身為東道主的中華隊，除了中華女籃外，也包括本屆世大運培訓隊陣容參賽。

中華女籃名單除了彭詩晴、陳晏宇、彭曉彤、林育庭、陳薇安等WCBA旅外名將，還包括徐詩涵、黃鈴娟、林文佑、廖瑋晴、韓雅恩、卓敬、劉昕妤、鄭伊秀、黃湘婷、趙云楓。

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至於世大運培訓隊陣容，則有李宜樺、宋瑞蓁、黃巧鈞、黃沁瑜、林佳蓉、米靖恩、王玥媞、游沁樺、陳芷英、洪蓓文、蔡佑蓮、鄭慧慈、蕭豫玟、郭虹廷。

值得一提的是，本次世大運培訓隊陣容中，也包含了兩名目前效力美國NCAA大學聯賽好手，包括台美混血球員洪蓓文以及前北一女中主力前鋒米靖恩。

此次瓊斯盃客隊陣容方面，除了日本是派出潛力球員所組成之國家二隊外，另外南韓、菲律賓以及泰國都派出國家一隊的陣容出擊。

▲▼中華女籃亞洲盃東亞區資格賽團隊訓練，彭詩晴。（圖／記者李毓康攝）

▲中華女籃主力後衛彭詩晴，此次將再度於瓊斯盃登場出賽。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 瓊斯盃中華女籃世大運培訓隊女籃彭詩晴

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