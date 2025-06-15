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如何封鎖海神瘋狂射手于煥亞？　李愷諺：必須一直黏著他

▲新北國王李愷諺。（圖／新北國王提供）

▲新北國王李愷諺談該如何封鎖高雄全家海神射手于煥亞。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王為備戰TPBL職籃年度總冠軍賽，15日在新莊主場舉行媒體日活動，陣中主力後衛「新北飆風玫瑰」李愷諺談到該如何限制季後賽首輪表現火燙的高雄全家海神主力射手于煥亞時強調，「大家都知道阿亞是射手，我們必須一直黏著他，不能給他太好的機會。」

國王與海神將在16日展開TPBL職籃年度總冠軍爭霸，兩隊過去都曾在PLG、T1兩大職籃聯盟爭冠，在本季加入TPBL職籃後，南北兩支勁旅將於決賽正式碰頭。

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其中，海神季後賽首輪能以4勝1敗撂倒強敵福爾摩沙夢想家，陣中主力射手于煥亞在首輪繳出16分、1.4籃板、3.6助攻，每場更能以37.8％投進3.4顆三分球，也成為海神5戰勝夢想家主因。

過去曾和于煥亞在SBL聯賽台啤是隊友關係，李愷諺提到該如何防守這位老戰友時則表示，「于煥亞從以前大家就知道他是射手，要一直去黏著他，不會給他太大的機會。」

談到自己在冠軍賽的準備方面，于煥亞則強調，「季中、季末有一些傷勢，只能靠比賽來調整準備季後賽。」至於上季拿下PLG職籃決賽MVP，本季是否希望再拚一座？李愷諺表示，「一直沒設定要拿獎項，做好我自己，該來的就會來！」

▲新北國王李愷諺。（圖／新北國王提供）

▲新北國王李愷諺。（圖／新北國王提供）

關鍵字： 李愷諺于煥亞TPBL台籃新北國王

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