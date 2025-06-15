總統盃足球賽高雄Attackers封后　若林美里勇奪金靴獎

▲總統盃足球錦標賽高雄Attackers奪冠封后。（圖／中華民國足球協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年全國總統盃足球錦標賽公開女子組冠軍戰，今（15日）在高雄市立楠梓足球場登場，由地主隊高雄Attackers迎戰台中藍鯨。最終，高雄Attackers在831名球迷的熱烈支持下，以1比0力克對手，摘下首屆總統盃后冠，並抱回新臺幣150萬元冠軍獎金。至於若林美里則憑藉全場唯一的進球拿下本屆「金靴獎」。

高雄Attackers在四強戰驚險PK大戰勝出後，延續良好狀態。比賽開局展現主場氣勢，第15分鐘，若林美里在罰球區接到隊友吊球，挑戰頭錘破門卻稍稍偏離目標。第22分鐘，上辻佑實的遠射擊中門框，DAIANA ALANIZ把握補射機會，但角度未能掌握好。雖然高雄隊接連錯失得分機會，但台中藍鯨的變陣也未能創造有效破門，雙方以0比0進入中場休息。

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▲若林美里勇奪本屆「金靴獎」。（圖／中華民國足球協會提供）

下半場比賽節奏加快，高雄隊依然保持進攻態勢。第52分鐘，若林美里在罰球區內巧妙擠出空間，接到隊友長傳後，用膝蓋將球送入網中，為高雄Attackers打破僵局。藍鯨在第72分鐘迎來一波絕佳反擊，陳妗文單刀殺入禁區，面對倒地的門將三木良美，卻因扣球失誤錯失追平良機。傷停補時階段，藍鯨多次嘗試反攻，但始終無法突破高雄隊的防線，最終以1比0落敗。

若林美里憑藉全場唯一的進球拿下金靴獎，她賽後表示，「這份榮耀屬於整個團隊，感謝隊友們的努力。」去年在木蘭聯賽榮膺MVP的她，今年再度展現高水準表現，對於外界的高度期待，她坦言，「會在接下來的木蘭聯賽中繼續努力，回應大家的支持。」

此外，高雄Attackers的門將三木良美則以穩健守門表現摘下金手套獎。她賽後感性致謝，「這個獎項不僅屬於我，也屬於所有隊友，感謝大家在防守上的支持，還有到場加油的球迷們！」

▲若林美里喊話後續木蘭聯賽將持續努力。（圖／中華民國足球協會提供）