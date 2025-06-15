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快訊／NBA震撼交易！　灰熊「2換7」把主力砍將班恩送往魔術

▲▼灰熊班恩。（圖／CFP）

▲灰熊發動「2換7」震撼交易，將主力砍將班恩送往魔術。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季年度總冠軍賽仍在如火如荼進行，但曼菲斯灰熊卻無預警傳出驚天交易，將陣中主力射手班恩（Desmond Bane）送往奧蘭多魔術，換回具有冠軍經驗的3D射手卡德威爾-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony）以及4個無保護的首輪選秀權，以及雙方一個未來首輪選秀權互換。

沒有任何事前徵兆，灰熊與魔術傳出震撼交易，身為東區新興勁旅的魔術，大手筆送出兩名主力輪替班底卡德威爾-波普、安東尼，加上4個首輪選秀權，換回灰熊明星等級砍將班恩，希望在東區爭冠之路上再添有力幫手。

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現年26歲的班恩，本季平均可繳出19.2分、6.1籃板、5.3助攻，整體投籃命中率來到48.4%，三分球命中率也有39.2%的高水準演出。

加上魔術原有鋒線雙星班凱羅（Paolo Banchero）及華格納（Franz Wagner），魔術新興三巨頭儼然成型。

反觀灰熊方面，近年來戰績始終不上不下「卡關」，讓球隊大刀闊斧送走二當家班恩，換回的KCP以及安東尼都是即戰力可用之兵，但此舉是否代表灰熊將考慮開啟重建，包括當家球星莫蘭特（Ja Morant）的後續動向，都格外引發關注。

特別是此筆交易中，灰熊一舉獲得魔術未來4個未受保護的首輪選秀權，將增添更多重建籌碼，至於魔術則可能在東區爭冠之路上，又大大邁進一步。

關鍵字： NBA交易灰熊魔術班恩卡德威爾-波普安東尼Desmond Bane

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