快訊／阿巴西回歸特攻簽3+2合約　劉志威：年薪近CBA頂尖旅外台將

▲阿巴西重返中信特攻，簽下「3+2」合約年薪比照CBA頂尖球星。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「黑豹」阿巴西回來了！新北中信特攻16日正式迎接王牌球星阿巴西鳳還巢，他在結束一季的日本職籃B.League旅外生涯後，決定與日本母隊提前買斷合約，重返特攻陣營，阿巴西確定與特攻簽下「3+2」合約，待正式合約3年走完後，後面兩年則為雙方選擇權。特攻總經理劉志威透露，「阿巴西薪資不公布，但保證薪水接近CBA頂尖旅外球員的平均待遇。」

在本季選擇旅日，加盟日本職籃B.League秋田北部喜悅，但阿巴西卻在赴日效力僅一個賽季情況下，就選擇重返台灣職籃舞台，並回到原母隊特攻懷抱。

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阿巴西笑說，「特攻就像是個大家庭，大家都對我很好，這裡都是我的家人，我迫不及待新賽季要趕快開打了。」

過往總是季後賽常客，特攻軍團在本季少了進攻頭號核心阿巴西之後，整季戰績一路掙扎，最終甚至無緣TPBL職籃季後賽，因此阿巴西回歸後，特攻軍團戰力可說是重新回到高峰。

對於外界最關心的阿巴西合約內容，特攻總經理劉志威透露，「阿巴西是和球團簽下3+2合約，後面兩年屬於雙方選擇權，未來只要阿巴西仍有旅外念頭，且該聯賽對他也適合，球團絕對持開放態度。」

至於外界最關心的合約內容，劉志威則不願透露詳細價碼，但他強調，「保證薪水接近CBA頂尖旅外球員的平均待遇！」

根據推估，阿巴西平均年薪除了上看新台幣8位數，甚至可能超過年薪兩千萬台幣價碼，在當今台灣籃壇，可說是最頂尖待遇的超級球星，此舉也展現特攻對於阿巴西的高度器重，也預告新賽季特攻將重新回到爭冠行列。

▲阿巴西重返中信特攻，記者會上老戰友謝亞軒特別喬裝記者提問。（圖／記者杜奕君攝）