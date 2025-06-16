阿巴西原本「季中」就要重返特攻　劉志威親曝當時交涉破局始末

▲阿巴西原本在本賽季中後段，就可能回到中信特攻效力。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「黑豹」阿巴西16日正式宣告重返台灣職籃舞台，回到原母隊新北中信特攻效力。但其實阿巴西早在本季TPBL職籃4月3日「球員登錄截止大限」前，就傳出高度可能回歸特攻效力，幫助球隊力拚季後賽門票，可惜最終破局。特攻球團總經理劉志威透露，「原先確實有討論阿巴西在登錄大限前要回來，但因為日本球隊提出的方案讓我們有點困擾，因此最後沒有成局。」

在日前服完兵役後，阿巴西今日正式回歸特攻，球團與他簽下「3+2」合約，新賽季將重新看到「黑豹」為閃電軍團衝鋒陷陣。

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但據了解，本季阿巴西赴日加盟B.League職籃秋田北部喜悅，原本在球季中後段，就可能趕在TPBL職籃球員登錄截止大限前，回歸特攻效力。

特攻總經理劉志威表示，「因為特攻本季戰績比較差，我們一直和阿巴西保持密切聯繫，原本有討論球員登錄截止大限前，他就要回來，因為當時他的秋田北部喜悅晉級季後賽機會也小，加上他的意願也非常高，不過後來對方球團提出的方案讓我們有點困擾，因此最後沒有成局。」

不過在賽季結束，阿巴西仍選擇重返特攻球團懷抱，劉志威直言，「現在的台灣職籃，本土球員競爭力明顯是不夠的，我們希望將本土競爭性提升，洋將戰力也提升，當然也希望旅外球員能在適當時機回國，下個賽季球隊的重點會擺在內部球員彼此的競爭與能力提升。」

▲阿巴西回鍋中信特攻，讓團隊戰力重獲升級。（圖／記者杜奕君攝）