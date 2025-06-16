運動雲

>

阿巴西原本「季中」就要重返特攻　劉志威親曝當時交涉破局始末

▲阿巴西重返中信特攻，簽下「3+2」合約年薪比照CBA頂尖球星。（圖／記者杜奕君攝）

▲阿巴西原本在本賽季中後段，就可能回到中信特攻效力。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「黑豹」阿巴西16日正式宣告重返台灣職籃舞台，回到原母隊新北中信特攻效力。但其實阿巴西早在本季TPBL職籃4月3日「球員登錄截止大限」前，就傳出高度可能回歸特攻效力，幫助球隊力拚季後賽門票，可惜最終破局。特攻球團總經理劉志威透露，「原先確實有討論阿巴西在登錄大限前要回來，但因為日本球隊提出的方案讓我們有點困擾，因此最後沒有成局。」

在日前服完兵役後，阿巴西今日正式回歸特攻，球團與他簽下「3+2」合約，新賽季將重新看到「黑豹」為閃電軍團衝鋒陷陣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但據了解，本季阿巴西赴日加盟B.League職籃秋田北部喜悅，原本在球季中後段，就可能趕在TPBL職籃球員登錄截止大限前，回歸特攻效力。

特攻總經理劉志威表示，「因為特攻本季戰績比較差，我們一直和阿巴西保持密切聯繫，原本有討論球員登錄截止大限前，他就要回來，因為當時他的秋田北部喜悅晉級季後賽機會也小，加上他的意願也非常高，不過後來對方球團提出的方案讓我們有點困擾，因此最後沒有成局。」

不過在賽季結束，阿巴西仍選擇重返特攻球團懷抱，劉志威直言，「現在的台灣職籃，本土球員競爭力明顯是不夠的，我們希望將本土競爭性提升，洋將戰力也提升，當然也希望旅外球員能在適當時機回國，下個賽季球隊的重點會擺在內部球員彼此的競爭與能力提升。」

▲阿巴西重返中信特攻，簽下「3+2」合約年薪比照CBA頂尖球星。（圖／記者杜奕君攝）

▲阿巴西回鍋中信特攻，讓團隊戰力重獲升級。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 阿巴西林書豪中信特攻劉志威台籃TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「黑豹王者」阿巴西重返中信特攻　喊話最想對決林書豪

快訊／「黑豹王者」阿巴西重返中信特攻　喊話最想對決林書豪

快訊／阿巴西回歸特攻簽3+2合約　劉志威：年薪近CBA頂尖旅外台將

快訊／阿巴西回歸特攻簽3+2合約　劉志威：年薪近CBA頂尖旅外台將

快訊／NBA震撼交易！　灰熊「2換7」把主力砍將班恩送往魔術

快訊／NBA震撼交易！　灰熊「2換7」把主力砍將班恩送往魔術

總統盃足球賽高雄Attackers封后　若林美里勇奪金靴獎

總統盃足球賽高雄Attackers封后　若林美里勇奪金靴獎

廖苡任率中華隊奪亞洲女排國家盃季軍　甘可慧將接任隊長

廖苡任率中華隊奪亞洲女排國家盃季軍　甘可慧將接任隊長

「經驗」成國王最大優勢　毛加恩喊話再拿一冠

「經驗」成國王最大優勢　毛加恩喊話再拿一冠

如何封鎖海神瘋狂射手于煥亞？　李愷諺：必須一直黏著他

如何封鎖海神瘋狂射手于煥亞？　李愷諺：必須一直黏著他

生涯首奪年度MVP就在台灣　林書豪感謝主帥萊恩讓他「做自己」

生涯首奪年度MVP就在台灣　林書豪感謝主帥萊恩讓他「做自己」

快訊／林書豪TPBL爭冠狀態百分百　預告力抗海神將是肉搏戰

快訊／林書豪TPBL爭冠狀態百分百　預告力抗海神將是肉搏戰

戰神球迷感恩會雷蒙恩熱舞　啦啦隊女神橘兒告別舞台謝粉絲

戰神球迷感恩會雷蒙恩熱舞　啦啦隊女神橘兒告別舞台謝粉絲

【聽不懂但一定罵得很髒】戲精鸚鵡被帶去剪指甲淒厲慘叫XD

熱門新聞

快訊／NBA震撼交易！　灰熊「2換7」把主力砍將班恩送往魔術

紅襪當家重砲被交易　迪佛斯轉戰國聯巨人

中職測試會登場　4隊總教練親自到場觀察好手　

大谷翔平3安猛打　道奇5比4險勝巨人保住龍頭

佐佐木朗希停止投球訓練　教頭不樂觀：有整季報銷可能

明天站上投手丘就破紀錄！大谷翔平將締道奇隊史新猷

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA「2換7」大交易　砍將班恩轉戰魔術

2紅襪重砲被交易　迪佛斯轉戰巨人

3中職測試會登場　4隊總教練到場

4大谷3安猛打　道奇險勝巨人保住龍頭

5佐佐木朗希停止投球訓練　教頭不樂觀

最新新聞

1選秀小年？餅總、葉總提看法

2林秉聖、謝亞軒現身　挺阿巴西回特攻

3詹皇發文再掀退休疑雲　湖人射手回應

4彭政閔點評中職測試會：有人繳費卻不積極

5灰熊重磅送走貝恩　莫蘭特不捨發文

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

崇拜陳晨威連33場安打追平亞洲紀錄　張閔勛送上溫暖擁抱

陳晨威「是我們的榮耀」　古久保感激：魔神樂救了球隊

陳晨威破紀錄「差臨門一腳」　向球迷致意：讓他們失望了

起亞虎啦啦隊來台！　朴星垠開心見到李珠珢

【太香警告】李珠珢穿旗袍大跳中場舞！包包頭＋大長腿根本春麗

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366