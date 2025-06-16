阿巴西當兵初體驗　自爆最大難題竟是「摺棉被」

▲阿巴西透露當兵期間遇到最大難題是「摺棉被」。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「黑豹」阿巴西16日由新北中信特攻舉行回歸記者會，正式宣告重返台灣職籃舞台。日前剛服完12天補充兵役，阿巴西今日一身黑色正裝現身，還搭配當兵標配「小平頭」，展現俐落風格。談到日前的當兵初體驗，阿巴西笑說，「最大的難題是『摺棉被』，因為棉被必須要摺得好，才能多一些使用手機的時間，這讓我練習了很久。」

阿巴西結束旅日生涯，日前返台後先盡國民義務，由於曾代表中華隊出征杭州亞運，因此只需服完12天補充兵役。

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今日記者會上，阿巴西還頂著先前當兵理的平頭現身，搭配黑色正裝及閃亮項鍊、手鍊，他笑說，「感覺穿西裝有點太過於正式，因此我決定穿上這套衣服來記者會，先前在日本我也學了不少的穿搭技巧。」

阿巴西笑說，「當兵期間印象最深刻的，就是摺棉被，因為要把棉被摺好，自己真的努力練習了很久，否則使用手機的時間會變少。」

回歸中信特攻後，阿巴西也喊話相當期待新賽季的到來，希望幫助特攻拿下更多勝利，他也點名希望對上林書豪，期待兩人在場上交手。

▲阿巴西重返特攻，親弟弟阿比伯也到場獻花力挺。（圖／記者杜奕君攝）