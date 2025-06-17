NBA退役名將登陸亞洲　東超宣布和BIG 3聯賽正式合作

▲東超聯賽宣布，將和匯集多位退役NBA球星在陣的美國BIG3聯盟合作。（圖／東超提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

作為全球頂級3x3籃球聯賽的美國BIG3聯盟（簡稱：BIG3）和亞洲頂級籃球聯賽——東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超）共同宣佈：雙方正式建立全面和高級的戰略合作夥伴關係，並在2026年為亞洲球迷帶來全球最頂級的3x3籃球賽事。

BIG3及其享譽全球的3x3籃球賽事和娛樂精神將與東超深度結合，全面拓展東超在亞洲區域的最頂級籃球聯賽及參賽球隊、球迷社群。

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除了球場上的激烈對抗，本次合作更是包含了豐富多元的文化交流——除了全新定義比賽節奏、防守強度和創造力，BIG3還獨擁其他聯賽並不具備的娛樂精神，必將為亞洲各地球迷和球員提供全新的籃球體驗。

BIG3賽事以速度、身體和不間斷對抗而聞名，在美國擁有強大的球迷群體，正面向全球擴大其影響力。在匯聚了大量現役和退役NBA球員、名人堂教練及國際3x3籃球巡迴賽頂級人才的基礎上，BIG3自主培育了代表全球最高水平的3x3籃球賽事，透過與東超合作，不僅能為亞洲地區展示全新的籃球體驗，並將切實提高該地區的3x3籃球強度。

「BIG3的成立就是為了改變球迷的籃球體驗，」BIG3聯合首席執行官冰塊酷巴（Ice Cube）表示，「透過與東超具有里程碑意義的合作關係，我們將BIG3的使命帶到亞洲並吸引數百萬的籃球愛好者參與其中。東超在提升整個亞洲地區的比賽體驗方面非常出色，尤其是在年輕的體育群體越來越受歡迎。本次合作將為BIG3的未來發展方向奠定基礎，十分期待在2026年將我們的比賽帶到亞洲。」

2025年6月14日，BIG3在美國芝加哥舉辦了第8個賽季的開幕戰。BIG3作為體育領域非常成功的聯賽。過去BIG3已多次將其品牌帶到美國海外，在巴哈馬拿騷、加拿大多倫多和英國倫敦等地舉辦國際比賽，與世界各地球迷零距離接觸——包含2023年的BIG3在O2體育館（倫敦北格林威治體育館）為賽季總冠軍加冕，當時門票完售。2025年則和澳洲NBL（國家籃球聯盟）建立了合作關係，2025年秋季，首次將BIG3賽事帶到澳洲。

東超自創建以來始終盡最大努力凝聚亞洲各頂級籃球聯賽表現最好的球隊，全面提高該地區的籃球水平。本次與BIG3的合作，是東超新發展方向的象徵——引入全新的籃球風格，並透過籃球為亞洲和世界建立更多的聯繫。

「我們是在挑戰極限，」東超首席執行官李小龍（Henry Kerins）表示，「BIG3為籃球帶來了不同水平、不同風格和不同能量。與東超同行，一起將賽事帶到亞洲將彰顯其超強競爭力，球迷亦將看到新鮮而真實的事物。



