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溜馬哈利波頓腿傷成「未爆彈」！　主帥卡萊爾：身上有傷很正常

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，溜馬哈利伯頓、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬哈利伯頓傷勢狀況成為「未爆彈」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

溜馬17日在NBA總冠軍系列第5戰落敗，輸掉這場天王山之戰除了讓對手雷霆率先「聽牌」，溜馬王牌球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）更在上半場就遭遇腿部傷勢，一度退場接受治療，全場哈利伯頓6投全數落空，僅拿4分、7籃板、6助攻。但賽後球隊主帥卡萊爾（Rick Carlisle）則強調，「本季至今，球員已經打了超過100場比賽，球員身上有傷是很正常的事。」

系列前4戰打成2比2平手，在NBA決賽史上，能拿下關鍵G5勝利的球隊，最終封王機率超過83%情況下，此戰兩隊都展現強大求勝意志，溜馬雖然一度落後多達16分，但末節仍展現強大韌性追到僅兩分差，可惜關鍵時刻失誤連發，斷送最終贏球機會。

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溜馬此戰除了單場22次失誤成為輸球主因外，陣中王牌球星哈利伯頓在上半場一次切入後表情痛苦倒地，一度回到休息室檢查治療，即便後續回到賽場，但仍被轉播鏡頭捕捉到他表情痛苦的摸著右腳踝處，傷勢明顯不輕。

哈利伯頓此戰表現也受到傷勢明顯影響，全場6次出手全數落空，僅靠罰球拿下4分，另有7籃板、6助攻，狀態不佳也讓溜馬戰力受到嚴重考驗。

賽後溜馬總教練卡萊爾被問到球員傷病問題時則強調，「賽季至今，球員已經打了100多場比賽，他們身上有傷是很正常的事，但總冠軍賽是千載難逢的機會，即使受了點傷，我相信也沒有多少人會真的坐下來休息。」

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，溜馬哈利伯頓、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓總冠軍第5戰僅拿4分，追平個人季後賽最低紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溜馬總冠軍哈利伯頓卡萊爾Tyrese Haliburton

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