運動雲

>

快訊／威廉斯爆轟40分　雷霆NBA總冠軍G5大勝正式聽牌

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，溜馬哈利伯頓、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆威廉斯總冠軍第5戰狂轟40分，率隊搶下關鍵第3勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA年度總冠軍賽系列第5戰，台灣時間17日在雷霆主場登場，雙方前4戰打成2比2平手局面下，雷霆此戰上半場團隊三分球火力四射，加上溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）熄火前兩節得分掛零，讓雷霆半場建立14分領先。但溜馬展現韌性，末節追到僅兩分差，不過雷霆在威廉斯（Jalen Williams）打出季後賽代表作，單場狂飆40分、6籃板、4助攻，率領雷霆120比109贏球聽牌。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBA（@nba）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰開賽雷霆就以一波11比0攻勢，取得22比12領先，上半場兩名板凳暴徒威金斯（Aaron Wiggins）、華勒斯（Cason Wallace）分別投進3記三分球，帶動團隊半場三分球17投8中，加上一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場穩定貢獻13分、5助攻，也讓雷霆前兩節打完以59比45壓制溜馬。

溜馬最大問題仍在球隊一哥哈利伯頓，他在上半場明顯出現右腳踝傷勢，整體表現嚴重受到影響，5投全數落空得分掛零，僅有2助攻進帳。

第3節開打後，雷霆又靠多特（Luguentz Dort）幸運打板三分球穩住雙位數領先，隨後上半場手感最火燙的威廉斯三分球持續開火，雷霆70比55再度擴大領先。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，溜馬哈利伯頓、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬王牌球星哈利伯頓再度出現傷勢隱憂，全場僅拿4分。（圖／達志影像／美聯社）

但溜馬不放棄，板凳暴徒麥康諾（T.J. McConnell）連拿6分帶起球隊士氣，溜馬追到70比76，隨後溜馬持續緊咬比分不放，麥康諾又是強勢切入完成3分打，但雷霆威廉斯高難度進球幫助球隊止血，不過溜馬第3節靠著麥康諾單節爆砍13分帶動下，追到僅8分落後。

末節溜馬西亞卡姆（Pascal Siakam）快攻雙手爆扣，隨後又是三分冷箭破網，溜馬一度在剩下8分30秒時追到僅兩分差。

不過此時雷霆先靠威廉斯三分球止血，華勒斯抄截快攻爆扣得手，隨後威廉斯、吉爾吉斯-亞歷山大又是連續強勢切入命中，，雷霆一波7比0攻勢，終場前5分48秒拉開13分大幅領先。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，溜馬哈利伯頓、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大砍下31分、10助攻、2抄截、4阻攻表現全面。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬關鍵時刻失誤不斷，雷霆在威廉斯強勢搶分下，趁勢又取得多達16分領先，溜馬奈史密斯（Aaron Nesmith）雖然有一次精彩空中隔人補扣美技，但溜馬落後幅度過大，最終雷霆展現攻守俱佳實力，以120比109贏球，總冠軍系列賽3勝2敗正式「聽牌」。

雷霆此戰威廉斯打出生涯季後賽代表作，全場25投14中爆砍40分外帶6籃板、4助攻，球隊一哥吉爾吉斯-亞歷山大也有31分、10助攻、2抄截、4阻攻，雙槍攜手率隊搶下關鍵第3勝。

溜馬全場發生多達22次失誤，成為輸球最大主因。西亞卡姆拿到全隊最高28分、6籃板、5助攻、3抄截、2阻攻，麥康諾18分、4籃板、4助攻、2抄截，但王牌球星哈利伯頓在腿傷陰影下，全場僅拿4分追平個人季後賽新低，另有7籃板、6助攻。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，溜馬哈利伯頓、麥康諾、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬西亞卡姆一度幫助球隊追到僅兩分差，可惜最終球隊仍以落敗收場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽雷霆溜馬吉爾吉斯-亞歷山大哈利伯頓西亞卡姆Shai Gilgeous-Alexander

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／哈利伯頓慘拿0分　G5雷霆半場59比45壓制溜馬

快訊／哈利伯頓慘拿0分　G5雷霆半場59比45壓制溜馬

與林書豪「互補」的默契　林書緯關鍵飆分賽後喊好喘　

與林書豪「互補」的默契　林書緯關鍵飆分賽後喊好喘　

離譜！海神冠軍賽首戰「27罰9中」　主帥費雪：這種表現沒有藉口

離譜！海神冠軍賽首戰「27罰9中」　主帥費雪：這種表現沒有藉口

快訊／TPBL冠軍首戰6800人票房紅盤　曼尼高22分21籃板率國王大勝

快訊／TPBL冠軍首戰6800人票房紅盤　曼尼高22分21籃板率國王大勝

快訊／TPBL冠軍賽湧入爆滿觀眾　國王3洋將發威半場13分壓制海神

快訊／TPBL冠軍賽湧入爆滿觀眾　國王3洋將發威半場13分壓制海神

賀丹、賀博現身看TPBL冠軍賽首戰　周思齊也搶和偶像合照

賀丹、賀博現身看TPBL冠軍賽首戰　周思齊也搶和偶像合照

阿巴西當兵初體驗　自爆最大難題竟是「摺棉被」

阿巴西當兵初體驗　自爆最大難題竟是「摺棉被」

林秉聖、謝亞軒現身力挺　阿巴西重返特攻被虧年資重算

林秉聖、謝亞軒現身力挺　阿巴西重返特攻被虧年資重算

阿巴西原本「季中」就要重返特攻　劉志威親曝當時交涉破局始末

阿巴西原本「季中」就要重返特攻　劉志威親曝當時交涉破局始末

快訊／「黑豹王者」阿巴西重返中信特攻　喊話最想對決林書豪

快訊／「黑豹王者」阿巴西重返中信特攻　喊話最想對決林書豪

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

熱門新聞

大谷翔平睽違663天登板狂飆161公里　道奇主場全場歡呼

睽違663天二刀流！大谷翔平締國聯71年紀錄　道奇GM：大日子

林台加列入經典賽觀察名單　曾總：我覺得Power不錯

快訊／哈利伯頓慘拿0分　G5雷霆半場59比45壓制溜馬

快訊／威廉斯爆轟40分　雷霆NBA總冠軍G5大勝正式聽牌

豐島顯從日本獨立聯盟返台盼敲開中職大門　90人測試會明揭曉名單

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平飆161公里　道奇主場全場歡呼

2睽違663天二刀流！大谷翔平締國聯71年紀錄

3林台加列入經典賽觀察　曾總：Power不錯

4雷霆G5群起飆三分　半場14分壓制溜馬

5豐島顯赴日歷練返台盼敲開中職大門

最新新聞

1數據肯定投手大谷表現　僅1球強勁！

2威廉斯轟40分　雷霆G5大勝聽牌

3前主帥力挺大谷翔平用「登板調整」

4教士總教練興奮迎戰大谷翔平

5佐佐木朗希開始負重球訓練！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【太香警告】李珠珢穿旗袍大跳中場舞！包包頭＋大長腿根本春麗

李珠珢朴星垠夢幻連動！　人氣女神跳應援全場暴動

【全糖珠珠寶貝已上線】李珠珢穿學生服首度開唱中文歌！

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366