快訊／威廉斯爆轟40分　雷霆NBA總冠軍G5大勝正式聽牌

▲雷霆威廉斯總冠軍第5戰狂轟40分，率隊搶下關鍵第3勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA年度總冠軍賽系列第5戰，台灣時間17日在雷霆主場登場，雙方前4戰打成2比2平手局面下，雷霆此戰上半場團隊三分球火力四射，加上溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）熄火前兩節得分掛零，讓雷霆半場建立14分領先。但溜馬展現韌性，末節追到僅兩分差，不過雷霆在威廉斯（Jalen Williams）打出季後賽代表作，單場狂飆40分、6籃板、4助攻，率領雷霆120比109贏球聽牌。

此戰開賽雷霆就以一波11比0攻勢，取得22比12領先，上半場兩名板凳暴徒威金斯（Aaron Wiggins）、華勒斯（Cason Wallace）分別投進3記三分球，帶動團隊半場三分球17投8中，加上一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場穩定貢獻13分、5助攻，也讓雷霆前兩節打完以59比45壓制溜馬。

溜馬最大問題仍在球隊一哥哈利伯頓，他在上半場明顯出現右腳踝傷勢，整體表現嚴重受到影響，5投全數落空得分掛零，僅有2助攻進帳。

第3節開打後，雷霆又靠多特（Luguentz Dort）幸運打板三分球穩住雙位數領先，隨後上半場手感最火燙的威廉斯三分球持續開火，雷霆70比55再度擴大領先。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓再度出現傷勢隱憂，全場僅拿4分。（圖／達志影像／美聯社）

但溜馬不放棄，板凳暴徒麥康諾（T.J. McConnell）連拿6分帶起球隊士氣，溜馬追到70比76，隨後溜馬持續緊咬比分不放，麥康諾又是強勢切入完成3分打，但雷霆威廉斯高難度進球幫助球隊止血，不過溜馬第3節靠著麥康諾單節爆砍13分帶動下，追到僅8分落後。

末節溜馬西亞卡姆（Pascal Siakam）快攻雙手爆扣，隨後又是三分冷箭破網，溜馬一度在剩下8分30秒時追到僅兩分差。

不過此時雷霆先靠威廉斯三分球止血，華勒斯抄截快攻爆扣得手，隨後威廉斯、吉爾吉斯-亞歷山大又是連續強勢切入命中，，雷霆一波7比0攻勢，終場前5分48秒拉開13分大幅領先。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大砍下31分、10助攻、2抄截、4阻攻表現全面。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬關鍵時刻失誤不斷，雷霆在威廉斯強勢搶分下，趁勢又取得多達16分領先，溜馬奈史密斯（Aaron Nesmith）雖然有一次精彩空中隔人補扣美技，但溜馬落後幅度過大，最終雷霆展現攻守俱佳實力，以120比109贏球，總冠軍系列賽3勝2敗正式「聽牌」。

雷霆此戰威廉斯打出生涯季後賽代表作，全場25投14中爆砍40分外帶6籃板、4助攻，球隊一哥吉爾吉斯-亞歷山大也有31分、10助攻、2抄截、4阻攻，雙槍攜手率隊搶下關鍵第3勝。

溜馬全場發生多達22次失誤，成為輸球最大主因。西亞卡姆拿到全隊最高28分、6籃板、5助攻、3抄截、2阻攻，麥康諾18分、4籃板、4助攻、2抄截，但王牌球星哈利伯頓在腿傷陰影下，全場僅拿4分追平個人季後賽新低，另有7籃板、6助攻。

▲溜馬西亞卡姆一度幫助球隊追到僅兩分差，可惜最終球隊仍以落敗收場。（圖／達志影像／美聯社）