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快訊／哈利伯頓慘拿0分　G5雷霆半場59比45壓制溜馬

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，溜馬西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大上半場砍下13分，G5領軍取得雙位數領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

前4戰打完雙方形成2比2局面，戰況進入白熱化階段的NBA年度總冠軍賽，第5戰台灣時間17日在奧克拉荷馬雷霆主場登場，此戰開賽首節雷霆就以雙位數優勢壓制對手印第安那溜馬。雷霆上半場團隊外線火力四射，半場團隊三分球17投8中，半場打完雷霆59比45徹底壓制溜馬。

開賽溜馬率先取得領先優勢，但雷霆在一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍衝鋒陷陣下，一波11比0猛攻，逆轉取得22比12領先優勢。隨後溜馬雖然嘗試追分，但雷霆再度靠著連續三分球攻勢拉開差距，首節打完在7人有得分紀錄情況下，以32比22壓制溜馬。

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次節溜馬持續陷入落後，雪上加霜的是首節得分掛蛋的當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）一度又因身體不適回到休息室檢查。

反觀雷霆又靠著外線手感火燙的威金斯（Aaron Wiggins）投進上半場個人第3顆三分球，拉開12分領先。

隨後雷霆持續在主場開啟無情「三分雨」攻勢，威廉斯（Jalen Williams）上半場終了前3分35秒三分球命中，雷霆拉開到52比36大幅超前。

上半場雷霆靠著兩名板凳暴徒威金斯、華勒斯（Cason Wallace）分別投進3記三分球，加上威廉斯16分，吉爾吉斯-亞歷山大13分、5助攻穩定表現帶動下，雷霆半場以59比45壓制溜馬。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，溜馬西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓熄火，G5上半場只能靠西亞卡姆苦撐。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽雷霆溜馬吉爾吉斯-亞歷山大哈利伯頓西亞卡姆Shai Gilgeous-Alexander

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