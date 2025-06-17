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快訊／雷霆不是只有SGA　威廉斯總冠軍G5爆砍40分寫代表作

記者杜奕君／綜合報導

雷霆17日在G5天王山之戰，靠著明星雙槍強勢發揮，除了一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）31分、10助攻、2抄截、4阻攻，球隊二當家威廉斯（Jalen Williams）更是打出季後賽代表作，單場狂飆40分、6籃板、4助攻，也以24歲之齡，成為近44年來NBA決賽史上第3年輕，能夠單場轟得40分好手，也在世人面前擦亮球星招牌。

雷霆本季一舉打下例行賽龍頭，除了王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大展現聯盟頂尖球星水準，身為球隊二哥的威廉斯攻守兩端的強勢表現，也是功不可沒。

今日總冠軍第5戰，威廉斯更是徹底展現得分爆發力，全場25投14中爆砍40分外帶6籃板、4助攻，不僅寫下個人季後賽得分新高，更成為NBA冠軍賽史上，繼1980年的魔術強森（Magic Johnson）的20歲，以及2012年當時23歲的衛斯布魯克（Russell Westbrook），成為44年以來，第3年輕能夠在決賽單場拿下40分的年輕好手。

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威廉斯目前總冠軍系列5戰，平均可繳出25.8分、5.6籃板、4.2助攻，真實命中率也來到水準以上的56.2%，表現可說相當亮眼。

▲雷霆威廉斯總冠軍第5戰轟下40分，寫下生涯代表作。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆威廉斯總冠軍第5戰轟下40分，寫下生涯代表作。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍雷霆威廉斯Jalen Williams

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