不關心超越喬丹、詹皇神紀錄　雷霆SGA：我只專注冠軍賽再拿1勝

記者杜奕君／綜合報導

雷霆17日在G5天王山之戰，順利120比109擊敗溜馬，雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）貢獻31分、10助攻、2抄截、4阻攻，攻守全面表現讓球隊取得3比2「聽牌」。SGA更一舉超越喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）在單一賽季季後賽12次單場繳出「30分、5助攻」成為史上第一人。不過SGA強調，「我現在只專注一件事，就是再拿1勝！」

雷霆此戰靠著威廉斯（Jalen Williams）打出季後賽代表作，成為近45年以來第3年輕（24歲）能夠在總冠軍賽砍下單場40分好手，加上吉爾吉斯-亞歷山大31分、10助攻、2抄截、4阻攻攻守全面表現，幫助雷霆拿下關鍵第3勝，系列賽以3比2領先溜馬。

連同此戰在內，吉爾吉斯-亞歷山大本季季後賽已經有15場比賽單場至少拿下30分，距離史上排名並列首位的喬丹以及歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）僅有1場差距，仍有濃厚機會追平此紀錄。

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另外，吉爾吉斯-亞歷山大本季季後賽也已經有12次單場繳出「30分、5助攻」，正式超越喬丹、詹皇的11場，獨居史上第一人。

對於自己持續改寫多項聯盟紀錄，且超越的都是歷史頂尖球星，吉爾吉斯-亞歷山大僅淡然表示，「算是個成就，但我現在只專注一件事，就是再贏下一場冠軍賽勝利。」

吉爾吉斯-亞歷山大目前在總冠軍系列前5戰平均繳出32.4分、4.6籃板、5助攻、2.4抄截、1.8阻攻，如果雷霆能夠順利封王奪冠，無疑將是總冠軍賽MVP最有力熱門人選。

▲吉爾吉斯-亞歷山大對於打破傳奇球星紀錄不在乎，強調只專注在冠軍賽再拿一勝。（圖／達志影像／美聯社）