好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

▲哈利伯頓受腿傷困擾，寫下總冠軍賽首見悲情紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

溜馬17日在NBA年度總冠軍第5戰，以109比120敗給雷霆，系列賽陷入2比3瀕臨淘汰危機。更加雪上加霜的是，溜馬王牌球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）右小腿傷勢明顯加劇，也讓他此戰寫下決賽史上絕無僅有悲慘紀錄，成為史上首位在總決賽單場出賽超過30分鐘，卻是「0進球、0抄截、0阻攻」，還出現超過3次以上失誤及犯規的球員。

早就帶著小腿傷勢苦撐的哈利伯頓，在總冠軍G5上半場就因為一次切入倒地不起，一度回到休息室接受檢查治療，隨後雖然選擇帶傷苦撐，但全場進攻端表現幾乎沒有貢獻，僅靠著罰球拿下4分，球隊最終也吞下關鍵敗仗。

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哈利伯頓出席賽後記者會時，腿部狀態明顯不佳，甚至連行走都呈現一跛一跛的狀況，但他強調，「第6戰我一定會打，只要還能行走，我就一定會上場！」

不過哈利伯頓此戰卻也寫下決賽史上首見的悲情紀錄，全場出賽34分鐘，6投0中拿下4分、7籃板、6助攻，但卻是成為史上第一位在總決賽單場出賽超過30分鐘，卻是「0進球、0抄截、0阻攻」，還出現超過3次以上失誤及犯規的球員。

目前雷霆在冠軍系列賽以3勝2敗取得領先，第6戰將回到溜馬主場進行，哈利伯頓必須克服傷勢困擾，率領印城軍團全力反撲扳平戰局，否則賽季就將正式告終。

▲哈利伯頓與溜馬已無退路，G6必須全力搶勝。（圖／達志影像／美聯社）