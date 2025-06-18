湖人交易里夫斯最大關鍵曝光　美媒：除非能換頂級內線

▲美媒爆料除非能換得頂級內線球員，否則湖人交易里夫斯可能性極低。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季NBA年度總冠軍賽仍在進行，但各隊針對下賽季佈局已經如火如荼展開。近期不斷有重量級球星被點名可能遭到交易，其中，在西區豪門球隊湖人方面，「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）就是交易傳聞熱門對象，不過根據美國媒體報導，除非能換來頂級內線好手，否則紫金軍團不太可能會送走主力後衛里夫斯。

日前灰熊與魔術達成重磅「2換7」交易，灰熊送出主力砍將班恩（Desmond Bane），讓他轉戰魔術效力，另外包括目前仍在進行冠軍賽的溜馬，也在今日進行了交易動作，檯面下各隊佈局下賽季動作更是不斷，包括天王球星杜蘭特（Kevin Durant）也被視為這個夏天在NBA交易市場的最熱門人選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）報導，近日針對湖人主力雙能衛的里夫斯交易傳聞，除非能換來一位頂尖內線好手，否則湖人不太可能會選擇送走里夫斯。

根據沃伊克說法，湖人對於用里夫斯換取任何低於頂級內線球員的交易籌碼毫無興趣，而眼前檯面上也並沒有頂尖內線球員可供交易。

即便擁有詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）兩大聯盟頂尖球星，但里夫斯目前仍是湖人陣中不可或缺的第3主力得分點，本季例行賽平均可繳出20.2分、4.5籃板、5.8助攻，整體投籃命中率來到46%，三分球命中率也有37.7%。