「魔獸」霍華德轉打3X3籃球首戰就打架　懲處出爐免遭禁賽

記者杜奕君／綜合報導

前NBA傳奇明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前轉戰3X3籃球的BIG 3聯盟，不料新賽季開幕首戰，霍華德就卯上另一位退役NBA名將「舞王」史蒂芬森（Lance Stephenson），兩人爆發衝突一路扭打至場邊媒體席，當下都遭驅逐出場。根據美國媒體報導，霍華德與史蒂芬森都收到警告處分，但因為是「聯盟菜鳥」因此免遭禁賽。

現年39歲的霍華德，在結束周遊列國的旅外生涯後，本季宣佈加盟BIG 3聯盟的洛杉磯Riot隊，在聯盟開幕戰交手邁阿密305隊時，和史蒂芬森爆發嚴重肢體衝突，兩人一度出現「鎖喉」推擠、抱摔動作，衝突一路到籃架後方的媒體席，所幸雙方球員及現場保安即時分開兩人，才沒有引爆更大衝突，隨後霍華德與史蒂芬森都遭到驅逐出場。

根據美國知名記者海耶斯（Chris Haynes）報導，據BIG 3聯盟內部人士透露，經過全面審查後，霍華德與史蒂芬森都確定收到聯盟警告，但由於兩人都是BIG 3聯盟的「新秀」，仍在適應聯盟的身體對抗，因此此次衝突也獲得了較為寬容處理。

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▲「魔獸」霍華德與史蒂芬森在BIG 3聯盟開幕戰就打架，但因為還是聯盟菜鳥免遭禁賽。（圖／取自IG）