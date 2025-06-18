運動雲

>

「魔獸」霍華德轉打3X3籃球首戰就打架　懲處出爐免遭禁賽

記者杜奕君／綜合報導

前NBA傳奇明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前轉戰3X3籃球的BIG 3聯盟，不料新賽季開幕首戰，霍華德就卯上另一位退役NBA名將「舞王」史蒂芬森（Lance Stephenson），兩人爆發衝突一路扭打至場邊媒體席，當下都遭驅逐出場。根據美國媒體報導，霍華德與史蒂芬森都收到警告處分，但因為是「聯盟菜鳥」因此免遭禁賽。

現年39歲的霍華德，在結束周遊列國的旅外生涯後，本季宣佈加盟BIG 3聯盟的洛杉磯Riot隊，在聯盟開幕戰交手邁阿密305隊時，和史蒂芬森爆發嚴重肢體衝突，兩人一度出現「鎖喉」推擠、抱摔動作，衝突一路到籃架後方的媒體席，所幸雙方球員及現場保安即時分開兩人，才沒有引爆更大衝突，隨後霍華德與史蒂芬森都遭到驅逐出場。

根據美國知名記者海耶斯（Chris Haynes）報導，據BIG 3聯盟內部人士透露，經過全面審查後，霍華德與史蒂芬森都確定收到聯盟警告，但由於兩人都是BIG 3聯盟的「新秀」，仍在適應聯盟的身體對抗，因此此次衝突也獲得了較為寬容處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「魔獸」霍華德與」史蒂芬森在BIG 3聯盟開幕戰就打架，但因為還是聯盟菜鳥免遭禁賽。（圖／取自IG）

▲「魔獸」霍華德與史蒂芬森在BIG 3聯盟開幕戰就打架，但因為還是聯盟菜鳥免遭禁賽。（圖／取自IG）

關鍵字： 魔獸霍華德史蒂芬森

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「鬼德」回來了　總冠軍G2海神變陣登錄艾德

快訊／「鬼德」回來了　總冠軍G2海神變陣登錄艾德

湖人交易里夫斯最大關鍵曝光　美媒：除非能換頂級內線

湖人交易里夫斯最大關鍵曝光　美媒：除非能換頂級內線

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

啦啦隊傳奇女神朴騏良　暢談台韓應援文化最大差異在「喊聲」

啦啦隊傳奇女神朴騏良　暢談台韓應援文化最大差異在「喊聲」

NBA退役名將登陸亞洲　東超宣布和BIG 3聯賽正式合作

NBA退役名將登陸亞洲　東超宣布和BIG 3聯賽正式合作

不關心超越喬丹、詹皇神紀錄　雷霆SGA：我只專注冠軍賽再拿1勝

不關心超越喬丹、詹皇神紀錄　雷霆SGA：我只專注冠軍賽再拿1勝

溜馬哈利波頓腿傷成「未爆彈」！　主帥卡萊爾：身上有傷很正常

溜馬哈利波頓腿傷成「未爆彈」！　主帥卡萊爾：身上有傷很正常

快訊／攻城獅戰力「大洗牌」！　王子綱、周伯勳等4人不續約

快訊／攻城獅戰力「大洗牌」！　王子綱、周伯勳等4人不續約

快訊／雷霆不是只有SGA　威廉斯總冠軍G5爆砍40分寫代表作

快訊／雷霆不是只有SGA　威廉斯總冠軍G5爆砍40分寫代表作

快訊／威廉斯爆轟40分　雷霆NBA總冠軍G5大勝正式聽牌

快訊／威廉斯爆轟40分　雷霆NBA總冠軍G5大勝正式聽牌

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

熱門新聞

李珠珢爆哭被疑與「穿起亞虎球衣」爭議有關　富邦育樂出面回應

大谷翔平遭觸身球引發騷動　教頭羅伯斯抗議本季首次遭驅逐

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

前韓職台灣血統帥哥球員劉祥斌來台測試　姜建銘：想進中職有得拚

衝擊首輪？潛力「游擊砲」朱盟、球速150曾偉喆決定選秀

啦啦隊傳奇女神朴騏良　暢談台韓應援文化最大差異在「喊聲」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李珠珢惹怒韓網？富邦育樂回應了

2大谷翔平遭觸身球引發騷動　教頭羅伯斯抗議遭驅逐

3NBA決賽首見　哈利伯頓大三零紀錄

4前韓職台灣帥哥球員劉祥斌來台測試

5衝擊首輪？朱盟、曾偉喆決定選秀

最新新聞

1迪佛斯首秀雙安　主帥曝未來守位

2「啊啊！」大谷限動PO遭觸身瞬間

3小聯盟19歲內野手驚傳身亡

4大谷本季首度4K　道奇3轟4連勝

5被交易失望　班恩：聽到魔術就笑了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

【女孩坐身上香香合影】這是吉祥物 #富藍奇 最幸福的一天 #富邦悍將

【太香警告】李珠珢穿旗袍大跳中場舞！包包頭＋大長腿根本春麗

【全糖珠珠寶貝已上線】李珠珢穿學生服首度開唱中文歌！

李珠珢朴星垠夢幻連動！　人氣女神跳應援全場暴動

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366