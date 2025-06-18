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被交易原本很失望　班恩：聽到是魔術我就笑了

記者杜奕君／綜合報導

奧蘭多魔術日前與曼菲斯灰熊完成驚天交易，灰熊主力砍將班恩（Desmond Bane）被送往東區加盟魔術。班恩正式披上魔術球衣受訪時透露，「當時我正在佛羅里達州度假，聽到被交易我有點沮喪，但當聽到是來到奧蘭多後我就笑了，因為對於這個新的機會感到相當興奮。」

灰熊與魔術完成重磅「2換7」交易，灰熊送出年輕3巨頭之一的班恩，收回卡德威爾-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony）和4個未受保護首輪選秀權以及一個選秀權互換。

魔術不惜一切代價換來班恩，著眼的正是班恩強大的外線投射能力，加上無論有球、無球都能有效轉換的全面打法，對於迫切需要外線得分點的魔術來說，無疑是衝擊東區冠軍的最佳補強人選。

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班恩透露，「當我在度假時，接到了灰熊總管克萊曼（Zach Kleiman）的電話，確認自己將被交易，當下我的心情原本有點低落，但聽到是來到奧蘭多，我確實相當興奮。」

在班恩加入後，魔術幾名主力年齡相仿情況下，確實具備朝東冠邁進的強大實力，目前陣中除了前鋒雙星班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）之外，後場也確定有班恩以及薩格斯（Jalen Suggs）坐鎮，先發陣容可說是相當整齊。

談到與上述4名好手即將攜手出擊，班恩幽默表示，「他們的手臂可能都比我長一點，我會很適應魔術以強悍、防守至上的打球風格。」

▲魔術迎接強力砍將班恩正式加盟。（圖／取自IG）

▲魔術迎接強力砍將班恩正式加盟。（圖／取自IG）

關鍵字： NBA班恩魔術交易灰熊Desmond Bane

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