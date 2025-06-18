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快訊／林書豪6犯全場喊爛裁判　海神19分奇蹟逆轉總冠軍G2奪勝

▲國王林書豪、沃許本、曼尼高，海神艾德、于煥亞。（圖／TPBL提供）

▲海神克服了首節多達19分落後，奇蹟逆轉在總冠軍第2戰贏球。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃年度總冠軍賽第2戰，18日晚間持續於新北國王主場新莊體育館登場，首節國王火力全開取得19分大幅領先。但海神展現強大韌性，靠著此戰獲得登錄的「鬼德」艾德領軍3節打完逆轉1分超前，末節雙方拉鋸激戰，但國王林書豪、曼尼高接連6犯退場，最終海神99比91奇蹟逆轉贏球，總冠軍系列賽扳成1比1平手。

開賽國王就由李愷諺、林書豪連續三分球命中，沃許本、曼尼高禁區連續攪和得手，首節國王投進5記三分球，以31比12大幅領先海神。

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第2節海神一度靠著蘇文儒連續強勢單打，加上此戰獲得登錄的艾德連拿5分，追到僅7分落後。但國王靠曼尼高壓哨補籃爆扣，半場打完52比41穩住雙位數領先。

下半場開打後，陳懷安、于煥亞連續三分球破網，胡瓏貿又在此節終了前5分48秒三分冷箭命中，海神追到62比67。

國王急喊暫停後，海神仍不斷站上罰球線追分，隨後艾德禁區單打得手，蘇文儒又飆進壓哨中距離跳投命中，海神以72比71逆轉超前。

▲國王林書豪、沃許本、曼尼高，海神艾德、于煥亞。（圖／TPBL提供）

▲國王林書豪終場前2分52秒6犯離場，讓球隊最終苦吞敗仗。（圖／TPBL提供）

末節開打僅1分35秒，林書豪就苦吞本場個人第5犯，隨後海神威勝遭吹技術犯規，但球隊穩住領先氣勢，克雷格強勢切入得手，于煥亞又飆進三分彈，海神拉開5分超前。

此時海神克雷格上演個人秀，先是遠飆三分球命中，隨後又接獲蘇文儒抄截後助攻雙手爆扣，終場前7分11秒海神拉開89比81領先。

但奧帝再度三分球命中，幫助國王終場前3分17秒追到僅3分差，但終場前2分52秒林書豪遭吹個人第6犯畢業退場，當下林書豪「攤手」表情無奈。

此時邱子軒兩罰一中，拉開4分領先優勢，終場前1分22秒曼尼高也遭吹6犯退場，全場國王球迷憤怒高喊「爛裁判」，此戰到場觀戰的國王董事長王文祥甚至當場拿起手機錄影裁判。

但海神艾德禁區得手拉開4分領先，隨後國王李愷諺要命兩罰不進，海神陳懷安終場前25秒切入拋射命中，終場前9.6秒邱子軒快攻上籃奠定勝果，最終海神克服首節最多19分落後，成功在總冠軍第2戰逆轉贏球，系列賽扳成1比1平手。

海神艾德拿下17分、7籃板，克雷格17分、3籃板、2助攻、2抄截，威勝13分、16籃板、5助攻，于煥亞以及蘇文儒各拿14分，胡瓏貿13分。

國王方面以林書豪21分、8籃板、6助攻、3抄截，沃許本17分、7籃板，曼尼高11分、9籃板、8助攻、2抄截。

▲國王林書豪、沃許本、曼尼高，海神艾德、于煥亞。（圖／TPBL提供）

▲海神變陣收效，艾德拿下17分、7籃板幫助球隊總冠軍G2逆轉勝。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL總冠軍賽國王海神林書豪沃許本蘇文儒艾德于煥亞台籃

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