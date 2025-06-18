快訊／林書豪、沃許本攜手爆發　國王總冠軍G2半場52比41壓制海神

▲林書豪領軍爆發，國王總冠軍第2戰上半場11分壓制海神。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃年度總冠軍賽第2戰，18日晚間持續於新北國王主場新莊體育館登場，首節國王火力全開取得19分大幅領先。次節海神雖然靠著蘇文儒、艾德聯手追到7分差，但國王靠著林書豪、沃許本上半場都拿下14分，加上曼尼高精彩補扣，半場打完國王52比41強勢領先。

開賽國王就由李愷諺、林書豪連續三分球命中，隨後沃許本更是禁區連續攪和得手，隨後簡祐哲、奧帝又是接連三分球破網，讓國王打出22比8領先開局，隨後國王更是火力全開，首節打完以31比12壓制海神。

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次節國王持續穩住雙位數領先，但海神靠著蘇文儒連續強勢單打，追到12分落後，但此節剩下5分10秒時，林書豪強勢三分球出手命中帶起國王士氣。

不過海神靠著威勝三分球破網，加上艾德內線攪和，隨後艾德三分冷箭破網，海神一度追到僅7分落後。但國王又靠曼尼高強勢補籃爆扣，半場打完國王52比41穩住雙位數領先。

上半場國王以林書豪拿下14分、5籃板最佳，沃許本同樣進帳14分、4籃板，曼尼高6分、5籃板、7助攻、2抄截。海神蘇文儒砍下12分，威勝7分、7籃板、3助攻，胡瓏貿、于煥亞各有6分進帳。