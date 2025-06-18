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奧運國手曹家宜誤服含禁藥成份感冒藥　確定遭禁賽一年

▲▼謝淑薇選20歲小將曹家宜當巴黎奧運女雙搭檔 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

▲▼曹家宜誤服含禁藥成分感冒藥，確定遭禁賽1年 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

記者杜奕君／綜合報導

台灣網球雙打好手曹家宜，兼任2024年巴黎奧運國手，今年1月因服用感冒藥檢測出違禁藥物甲基麻黃素（Methylephedrine），遭國際網球誠信機構（ITIA）裁定禁賽一年。ITIA於18日發表聲明，確認曹家宜違反網球反興奮劑計劃（TADP），禁賽至2026年2月28日，期間不得參加任何由ATP、ITF、WTA及各國網球協會授權的賽事。

曹家宜的違禁事件源於今年1月1日，在紐西蘭奧克蘭經典賽期間接受檢測，其A瓶尿液樣本被驗出含有甲基麻黃素，該物質屬TADP禁止的特定興奮劑。甲基麻黃素主要用於緩解鼻塞及支氣管炎症狀，但因具備提升運動表現的疑慮，運動員需持有效治療用途豁免（TUE）才可使用。然而，曹家宜未申請相關豁免，導致違規成立。

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事後，曹家宜向ITIA解釋，違禁物質來自她在日本東京機場購買的感冒藥「大正製藥百保能黃金A錠」。雖然該藥物包裝及製造商網站均明確標示含麻黃素成分，但曹家宜因不懂日文，未諮詢店員或醫師，也未進行詳細研究，導致誤服。她進一步提交台灣市售感冒藥的對照資料，證明在台灣購買的類似產品不含禁藥成分。ITIA因此認定她並非蓄意違規。

根據ITIA的裁定，曹家宜被判「無重大過失或疏忽」，禁賽期定為12個月。她接受裁決並放棄仲裁聽證權利，禁賽期自今年3月1日起計算，至2026年2月28日結束。ITIA指出，曹家宜的事件提醒運動員在購買藥物時應謹慎核對成分，避免誤服禁藥。

關鍵字： 曹家宜禁賽禁藥網球

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