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海神變陣收奇效　19天沒比賽的艾德助海神G2強勢逆轉勝

▲國王林書豪、沃許本、曼尼高，海神艾德、于煥亞。（圖／TPBL提供）

▲海神變陣收效，艾德砍下17分、7籃板扮演奇兵助隊擊敗國王。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL年度總冠軍賽第2戰，高雄全家海神18日在首節陷入19分落後情況下，再次展現強大韌性，最終以99比91逆轉勝，系列賽扳成1比1平手。海神此戰大膽變陣啟用已經19天未正式比賽的愛德，他也繳出17分、7籃板穩健表現，幫助海神奇蹟逆轉勝。賽後海神主帥費雪就表示，「艾德在場上是一位很好的領導者，我為他感到非常大的敬佩。」

上次出賽已經是季後賽首輪對上夢想家首戰的5月29號，已經19天沒有正式比賽的艾德，此戰入替身體不適的摩爾斯，全場艾德出賽29分7秒，貢獻17分、7籃板、1抄截，也幫助海神最終8分逆轉贏球。

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艾德賽後表示，「我為團隊感到驕傲，開賽我們打得不夠好，但我們集中精神追分，很開心能贏下此戰。」上次出賽已經是19天前，艾德表示，「很久沒出賽，我需要一點時間找節奏，確實花了一點時間在場上調整。」

費雪則強調，「艾德是非常敬業的一位選手，不論有沒有上場都會努力練習並調整體能，摩爾斯首戰過後有點不太舒服，因此這場比賽決定登錄艾德，他在場上是一位很好的領導者，我為他感到非常大的敬佩。」

關鍵字： TPBL總冠軍賽艾德費雪海神國王台籃

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