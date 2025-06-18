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6犯讓全場狂喊「爛裁判」　林書豪：裁判不是我能控制的部分

▲國王林書豪、沃許本、曼尼高，海神艾德、于煥亞。（圖／TPBL提供）

▲國王林書豪決勝期6犯畢業，總冠軍第2戰遭海神逆轉帶走勝利。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL年度總冠軍賽第2戰18日登場，首戰落敗的海神克服首節多達19分落後，在全隊6人得分達雙位數的優勢火力下，最終99比91逆轉奪勝。國王在決勝期包括林書豪、曼尼高接連6犯畢業，讓全場國王迷氣到高喊「爛裁判」。賽後林書豪淡然表示，「裁判是我們不能控制的部分，不管他們發生什麼，都相信他們用全力做好工作。」

首節就取得多達19分領先，國王卻在主場花光領先優勢，最終讓對手海神逆轉8分贏球。在國王決勝期嘗試追分狀態下，林書豪先在終場前2分52秒6犯退場，隨後曼尼高也領到6犯畢業證書。

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當下滿場國王迷氣到高喊「爛裁判」，國王球團董事長王文祥甚至當場拿出手機，對著本場執法裁判錄影、拍照，現場氣氛一度相當沸騰。

林書豪此戰出賽32分36秒，仍砍下全場最高21分外帶8籃板、6助攻、3抄截。賽後林書豪對於犯滿一事僅回應，「裁判是我們不能控制的部分，不管他們發生什麼，都相信他們用全力做好工作，現在回覆裁判的事情不是我這邊的重點。」

國王總教練萊恩則強調，「現代籃球的節奏，領先多少分都是不安全的，現在碰到問題不是壞事，我們可以趕緊調整。」

▲國王林書豪、沃許本、曼尼高，海神艾德、于煥亞。（圖／TPBL提供）

▲國王曼尼高關鍵時刻同樣6犯離場。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL總冠軍賽林書豪國王海神于煥亞台籃

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