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真一哥！帶傷拚出G6勝利　哈利伯頓：我只想和兄弟們一起奮戰

記者杜奕君／綜合報導

面對輸球就要失去總冠軍，並且賽季淘汰的強大壓力，溜馬在總冠軍第6戰打出系列賽最佳一役，前3節打完領先多達30分，最終也以108比91大勝雷霆。此戰忍著右腿傷勢帶傷出賽並繳出14分、5助攻、2抄截的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）賽後就說，「我想和兄弟們一起奮戰，如果錯過這個機會，我會非常自責！」

第5戰首節就因為一次切入導致右小腿拉傷加劇，雖然該役哈利伯頓仍苦撐到底，但最終溜馬不僅輸球，哈利伯頓更寫下決賽史上首位出賽超過30分鐘，0進球、0抄截、0阻攻，外帶單場3失誤、3犯規的低迷紀錄。

不過在G5賽後緊急接受MRI核磁共振檢查，哈利伯頓確認傷勢後，仍選擇在第6戰於主場強勢先發出賽，雖然溜馬開賽一度8投0中，但哈利伯頓第2節外線連發，上半場終了前更送出關鍵助攻讓西亞卡姆（Pascal Siakam）強勢爆扣得手，溜馬士氣徹底振奮，最終也克服淘汰壓力，在主場拿下扳平關鍵一勝。

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哈利伯頓賽後表示，「我只是想和我的兄弟們一起奮戰，今年的狀況非常特別，我們作為一個團隊有著很特殊的凝聚力，如果我錯過這次機會，我一定會非常自責。」

此戰先發出賽的哈利伯頓，在球隊大幅領先下，最終僅出賽22分52秒，仍貢獻14分、5助攻、2抄截，且全場僅有1次失誤。

哈利伯頓透露，「我和總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說，只要我在場上傷害了球隊，就馬上把我給換下去。」

對於溜馬來說，贏下關鍵第6戰除了將戰局扳平帶入決勝第7戰之外，根據歷史數據顯示，最近3次NBA總冠軍賽出現2比3落後情況下，所有拿下第6戰球隊，包括2010年湖人、2013年熱火，以及2016年騎士，最終都順利逆轉奪冠封王。

▲溜馬哈利伯頓、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬哈利伯頓帶傷替球隊拚下總冠軍第6戰關鍵勝利。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍溜馬雷霆哈利伯頓Tyrese Haliburton

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