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從40分慘成「-40」　雷霆威廉斯寫NBA總冠軍史上最低正負值

▲雷霆威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆威廉斯總冠軍第6戰個人正負值為「-40」，寫下決賽史上聯盟新低紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

印第安那溜馬20日完成奇蹟逆襲，在主場以108比91痛宰奧克拉荷馬雷霆，也將總冠軍賽扳成3比3平手局面，將進入生死關鍵第7戰。在冠軍賽第5戰才寫下生涯季後賽新高40分的雷霆二當家威廉斯（Jalen Williams）此戰雖拿到全隊次高16分，但全場正負值慘到僅有「-40」，寫下決賽史上聯盟新低紀錄。

前役才風光砍下單場40分的個人季後賽代表作，威廉斯此戰雖然仍展現強勢得分企圖，但雷霆團隊外線手感低迷，上半場三分球11投僅1中，全場也僅有30投8中，26.7%的三分球命中率。

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進攻失靈加上防守端無法擋住溜馬多點開花，前3節打完就讓溜馬領先多達30分，也讓雷霆最終以17分之差慘敗。

無法在G6贏球情況下，雷霆也將被迫回到主場和溜馬進行關鍵總冠軍第7戰，才能決定本季年度總冠軍最終誰屬。

此戰雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大攻下21分、4籃板，但出現8次失誤，威廉斯則有16分、3籃板，也發生3次失誤。

其中威廉斯單場正負值為「-40」，無奈刷新了NBA總決賽的單場正負值新低紀錄。

▲雷霆威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆威廉斯此戰未能幫助球隊奪得總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽雷霆溜馬威廉斯Jalen Williams

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