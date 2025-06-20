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快訊／哈利伯頓帶傷出擊奏效　溜馬總冠軍G6贏球續命逼出第7戰

▲溜馬哈利伯頓、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬哈利伯頓帶傷出擊，成功率隊拿下G6勝利將冠軍賽逼入最終第7戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

冠軍系列賽讓對手雷霆取得3比2「聽牌」，溜馬20日在NBA冠軍賽第6戰回到主場拒絕認輸，帶著右腿傷勢先發上陣的溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）領軍3節打完取得30分大幅領先。末節溜馬持續穩定發揮，最終108比91擊敗雷霆，將總冠軍賽逼入生死第7戰。

 
 
 
 
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開賽溜馬團隊手感低迷，前8次投全數落空，反觀雷霆在前役砍下40分的威廉斯（Jalen Williams）一次強勢切入爆扣，領軍打出10比2攻勢。

但溜馬暫停過後靠著西亞卡姆（Pascal Siakam）禁區強攻，加上內姆哈德（Andrew Nembhard）連續三分球得手，溜馬後續10次出手命中8球，一波19比5逆轉以21比15超前，首節打完也以3分領先。

第2節但雷霆雙星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯接連強勢切入禁區得手，讓雷霆追到僅1分差。

但溜馬一哥哈利伯頓飆進三分冷箭，隨後溜馬奈史密斯（Aaron Nesmith）連續強投三分球命中，接著又是強勢完成3分打。

▲溜馬哈利伯頓、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬西亞卡姆此戰攻下16分進帳。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓此時又以高難度左手拋投命中，隨後又精彩助攻讓西亞卡姆完成快攻爆扣，西亞卡姆半場壓哨中距離得手，溜馬一波30比9攻勢，上半場取得64比42大幅領先。

下半場開打後，兩隊一度手感「迷航」無法進球，但溜馬暫停後找到節奏，一波6比0攻勢，將領先擴大至28分之多。但雷霆隨後回穩，一波8比0攻勢追到僅19分落後。

但溜馬此時又是回敬9比0攻勢，加上謝帕德（Ben Sheppard）飆進高難度壓哨三分彈，溜馬3節打完持續拉開90比60領先。

末節溜馬持續穩住20分以上領先優勢，塔平（Obi Toppin）持續禁區做出貢獻，也讓對手雷霆提早撤下主力陣容，最終溜馬108比91大勝，將本屆總冠軍賽逼入決生死第7戰。

溜馬全場有6人得分上雙，哈利伯頓拿下17分、4助攻、3抄截，西亞卡姆16分、13籃板，塔平則有全隊最高20分外帶6籃板、2抄截。

雷霆上半場三分球11投僅1中，命中率只有可憐的9.1%，全場以吉爾吉斯-亞歷山大21分、4籃板，但出現8次失誤，威廉斯的16分、3籃板。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，溜馬哈利伯頓、麥康諾、內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆關門失利，SGA全場出現多達8次失誤。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍賽雷霆溜馬吉爾吉斯-亞歷山大哈利伯頓西亞卡姆威廉斯Tyrese Haliburton

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