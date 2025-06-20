快訊／哈利伯頓帶傷拚了　溜馬總冠軍G6拒絕投降半場22分領先雷霆

▲溜馬哈利伯頓帶傷力拚，半場貢獻12分、4助攻、2抄截。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

系列賽陷入2勝3敗，已經無退路的印第安那溜馬，20日在NBA年度總冠軍賽系列第6戰回到主場，迎戰奧克拉荷馬雷霆。頂著右腿傷勢持續先發上陣的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）率隊打出氣勢，溜馬開賽雖然前8次出手全數落空，但團隊展現強大韌性，哈利伯頓帶傷砍下12分、4助攻，溜馬半場拉開64比42分領先優勢。

開賽溜馬前8次出手全數落空，僅靠罰球拿下兩分，讓雷霆前役狂轟40分的威廉斯（Jalen Williams）強勢切入爆扣，領軍打出10比2攻勢。

但溜馬暫停過後靠著西亞卡姆（Pascal Siakam）禁區強攻，加上內姆哈德（Andrew Nembhard）連續三分球得手，溜馬後續10次出手命中8球，一波19比5逆轉以21比15超前。不過雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）強勢單打，首節打完雷霆追成25比28。

第2節溜馬先靠板凳暴徒麥康諾（T.J. McConnell）連續切入搶分，但雷霆雙星吉爾吉斯-亞歷山大與威廉斯接連強勢切入禁區得手，讓雷霆追到僅1分差。

但溜馬麥康諾持續搶分，加上哈利伯頓飆進三分冷箭，隨後溜馬奈史密斯（Aaron Nesmith）連續強投三分球命中，接著又是強勢完成3分打。

帶傷出擊的一哥哈利伯頓此時先是高難度左手拋投，隨後又精彩助攻讓西亞卡姆完成快攻爆扣，西亞卡姆最後關頭又是壓哨中距離得手，半場打完讓溜馬拉開整個系列賽最大的64比42領先。

溜馬上半場有6人得分至少8分以上，西亞卡姆拿下全隊最高13分，哈利伯頓12分、4助攻、2抄截，投進3顆三分球。

雷霆上半場三分球11投僅1中，命中率只有可憐的9.1%，上半場以威廉斯的16分最佳，吉爾吉斯-亞歷山大15分，但兩人上半場一共出現8次失誤。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大苦撐，但上半場團隊三分球11投1中成為大幅落後主因。（圖／達志影像／美聯社）