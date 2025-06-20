「金牌豹」林信寬續約5年　雲豹確定還將放行給旅外條款

▲林信寬與雲豹完成長達5年續約，且其中帶有旅外條款。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹20日宣布與「金牌狀元」林信寬完成5年續約，目標期望他能在雲豹陣中有爆炸性成長，並且站穩中華男籃主力陣容。據了解，林信寬此份合約也將加上「旅外條款」，未來兩年後林信寬就有機會朝亞洲第一級的職業聯賽叩關邁進。

2023年林信寬以「隊史首位選秀狀元」之姿加盟台啤雲豹，新秀年場均貢獻10.5分、2.5籃板、1.1助攻，展現「大物新人」無窮潛力，並幫助球隊奪下隊史首冠，進入生涯第二年後，即扛起先發主力前鋒位置，數據更進步到例行賽場均12.4分、4.1籃板、2.3助攻、1.5抄截，表現全面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而且他本季嘗試增加更多持球進攻打法，顏行書認為，信寬從UBA時期就是非常全能的好手，而他也已經具備持球與打擋拆的能力，接下來教練團會持續針對他持球能力、切入破壞以及空間運用做優化，讓信寬定位更明確，表現更穩定。

從兩年前的靦腆大男孩，林信寬如今已成長為扛起球隊勝負的主攻手，球團執行長張建偉說，「信寬來雲豹這二年來，成長最多的地方就是自信，及對自身在場上優缺點的拿捏，會想方設法去精進自已的不足，心態上也學會自我調整，相信以他的年紀及成長速度，信寬一定能扛起台啤雲豹的招牌，以MVP最有價值球員的目標邁進，並帶領球隊拿下更多榮耀。」

今日簽約儀式上，雙方在媒體的見證下順利完成續約，張建偉更準備一台國內尚未開賣的「Switch 2」遊戲機作為神秘禮物，要送給即將邁入生涯第三年的林信寬。

張建偉提到，因為「Switch 2」台灣還沒上市，所以週三特別請球團同仁當天往返香港，親自帶回這份神秘禮物，至於禮物的含義，執行長張建偉則解釋「Switch的意思有開關、轉變的含義，我們希望信寬獲得這份禮物後，能啟動他蛻變的開關，進化成金牌特務2.0！」

林信寬目前正參與2025德國萊茵世大運中華男籃代表隊集訓，對與球隊完成續約，並意外獲得一份充滿寓意的禮物，他開心地說，「感謝球團上下以及豹迷們給予我的支持，續約對我來說是一個很大的肯定，接下來就是持續精進自己，也希望有這台Switch 2的加持之下，明年可以讓大家看到不一樣的我，歡迎豹迷們新賽季繼續進場，為我們台啤永豐雲豹加油！」