「真浪花兄弟」合體？　名帥瑞佛斯議勇士找小柯瑞加盟

▲名帥瑞佛斯直言勇士會很適合小柯瑞加盟效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

西區人氣勁旅金州勇士，本賽季在季後賽次輪出局，賽季就此告終。身為密爾瓦基公鹿總教練的瑞佛斯（Doc Rivers），近日在節目上針對灣區大軍休賽季補強提出建議，瑞佛斯直言，勇士人氣球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）的親弟弟，聯盟另一位知名純射手小柯瑞（Seth Curry）非常適合勇士，他可以加盟與哥哥組成真正的「浪花兄弟」。

小柯瑞即將在本賽季結束後成為自由球員，未來動向備受關注。近日，前NBA教練瑞佛斯在播客節目《The Bill Simmons Podcast》中談到小柯瑞的職業規劃，直言他的最佳去向是與哥哥柯瑞攜手出戰勇士隊。

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瑞佛斯表示，「我認為（小柯瑞）最完美的搭檔就是他哥哥，他們的打球方式非常契合。」他也坦言，這樣的情況可能不容易實現，但如果成真，將是對小柯瑞職業生涯的絕佳助力。

柯瑞被公認為NBA史上最偉大的三分射手，而小柯瑞在2024-25賽季以45.6%的三分命中率名列聯盟第一，展現出令人驚艷的投籃效率。本季他效力於黃蜂隊，共出賽68場，平均每場貢獻6.5分、1.7籃板、0.9助攻，三分球命中率穩定，場均嘗試2.7次命中1.2球，展現出他在外線投射上的穩定實力。

儘管小柯瑞的表現值得肯定，但能否真的加入勇士隊仍充滿未知。瑞佛斯提到，他曾與小柯瑞家人討論過這個可能性，但對方反應顯示出實現的機率不高。不過，瑞佛斯仍認為，若兄弟倆能在勇士隊聯手，將是對小柯瑞的職業生涯以及勇士隊整體戰力的雙贏局面。

▲勇士天王球星柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）