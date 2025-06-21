雲豹與高錦瑋談續約「仍在努力中」　林信寬喊話：希望繼續合作

▲林信寬與雲豹簽下5年長約，未來將持續為綠衫軍效力。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹與「金牌狀元」林信寬達成5年續約，且此份合約在第2年起將有旅外條款，展現球團對這位23歲新世代前鋒的高度器重。不只是林信寬，雲豹王牌主控高錦瑋的兩年新秀合約也在本季結束後到期，根據雲豹球團說法，目前與高錦瑋續約進度仍在努力中。不過林信寬也公開向小高喊話，希望能夠繼續在雲豹陣中合作。

在2023年以選秀狀元身份加盟雲豹，林信寬在杭州亞運幫助中華隊奪得史上首面3X3籃球金牌，來到職業舞台也展現優質潛力，本季平均繳出12.4分、4.1籃板、2.3助攻。

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雲豹球團20日與林信寬完成5年續約，這份合約行使第2年結束後，林信寬可啟動「旅外條款」，朝亞洲各國第一級職籃聯賽叩關。

雲豹球團營運長顏行書透露，「從林信寬加入雲豹開始，球團對於他的發展就有一連串詳細規劃，我們希望接下來他在這5年發光發熱，展現爭取聯盟年度MVP的決心。」

休賽季投入中華男籃，為本屆德國萊茵魯爾世大運積極備戰，林信寬則強調，「新秀賽季就隨隊奪得隊史首冠，本季卻沒有進季後賽，這就是職業運動殘酷之處，希望下個賽季能幫助球隊重返季後賽，持續朝冠軍之路邁進。」

另外，和林信寬同年加入雲豹，並且一躍成為台灣職籃頂級控衛的高錦瑋，目前續約進度則是仍在努力中。林信寬也向高錦瑋公開喊話表示，「和小高搭配已經兩個賽季，他本賽季獲得這麼多年度個人獎項，有很多值得學習之處，當然也希望能和他繼續合作。」

▲雲豹與高錦瑋的續約目前仍在洽談中。（圖／TPBL職籃提供）