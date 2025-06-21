快訊／TPBL職籃冠軍賽G3狂吸1.2萬人觀戰　國王半場1分領先海神

▲國王總冠軍第3戰半場打完1分領先海神。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃年度總冠軍賽第3戰，在休兵兩天後移師高雄巨蛋舉行，回到主場的海神此戰吸引多達1.2萬位球迷入場觀賽。作客的國王開賽打來強勢，海神威勝、胡瓏貿都面臨犯規麻煩，但兩軍上半場形成拉鋸激戰，國王僅以51比50領先。

開賽海神就由蘇文儒三分球破網首開紀錄，但國王連拿7分迎頭趕上，加上海神禁區主力大將威勝開賽僅打2分32秒就苦吞兩犯，讓國王取得領先優勢。

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但海神主力第六人于煥亞替補上陣就完成3分打逆轉超前，隨後雙方展開拉鋸，國王桑尼、林書緯以及曼尼高接連搶分，但海神也有艾德、胡瓏貿穩住軍心。不過國王靠著林書豪、曼尼高連續4罰命中再度超前。

隨後海神陷入危機，威勝又吞下個人第3犯，讓國王趁勢拉開5分領先，不過陳懷安三分冷箭建功，首節打完雙方戰成26比26。

第2節開打後，國王林書緯、李愷諺以及沃許本連續投進三分球取得領先，但海神先靠胡瓏貿三分球破網，隨後克雷格、胡瓏貿又是強勢切入得手，一波9比0攻勢回敬逆轉超前。

▲高雄巨蛋在總冠軍第3戰湧入超過1.2萬人入場觀賽。（圖／TPBL職籃提供）

隨後海神于煥亞三分彈破網，克雷格又是高難度切入挑戰國王禁區成功，但海神本土內線大將胡瓏貿在此節剩下4分43秒時，同樣苦吞個人第3犯暫時退場。海神靠著威勝雙手爆扣，追成45比45。

林書豪此時再度快攻飛身切入得手，但海神陳懷安精彩腳步上籃，隨後蘇文儒又成功封蓋林書豪，但國王靠著曼尼高跳投得手，半場打完51比50領先海神。

上半場國王以林書豪拿下11分、3籃板、5助攻，曼尼高也貢獻11分、4籃板、2抄截，桑尼9分、7籃板，沃許本也有9分進帳。

海神方面，蘇文儒拿下全隊最高12分，艾德10分、9籃板、4助攻，胡瓏貿則有8分進帳。

▲海神回到高雄巨蛋主場，總冠軍第3戰吸引1.2萬位球迷入場觀戰。（圖／TPBL職籃提供）