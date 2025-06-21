快訊／1.2萬球迷湧入高雄巨蛋　林書豪總冠軍G3轟26分率國王奪勝

▲新北國王在林書豪轟下26分、7籃板、9助攻帶領下，驚險拿下總冠軍G3勝利。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃年度總冠軍賽第3戰，移師高雄巨蛋票房開出亮眼紅盤，吸引多達1.2萬位球迷入場觀賽。作客的國王開賽打來強勢，海神威勝、胡瓏貿都面臨犯規麻煩，兩軍上半場形成拉鋸，國王僅1分領先。3節打完海神逆勢超前，不過末節雙方拉鋸情況下，林書豪終場前59.7秒飆進關鍵三分彈，全場26分、7籃板、9助攻，率領國王以104比99驚險擊敗海神。

開賽海神就面臨苦戰，主力洋將威勝首節就面臨3犯危機，不過海神團隊戰力穩住陣腳，首節打完雙方戰成26比26。

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第2節開打後，雙方主力陣容都有穩定發揮，國王由王牌球星林書豪領軍，包括曼尼高、桑尼以及沃許本都持續加溫，海神方面雖然胡瓏貿也吞下3犯，但蘇文儒攻守兩端都有強勢表現，半場打完國王僅以51比50暫時領先海神。

▲高雄全家海神蘇文儒此戰有15分進帳。（圖／TPBL提供）

下半場開打兩隊戰況持續膠著，克雷格後撤步高難度三分球破網，加上艾德連續站上罰球線建功，讓海神3節打完逆轉5分超前。

末節國王沃許本、桑尼連續進球追到僅1分差，海神蘇文儒三分球雖然嘗試止血，但國王沃許本快攻爆扣再度要回1分領先。

但海神暫停過後，先靠胡瓏貿三分球命中要回領先，隨後艾德又是兩罰俱中，國王李愷諺三分冷箭破網，但隨後海神陳懷安也用三分球回敬，國王再靠桑尼三分球追分，雙方持續拉鋸互換領先。

終場前2分50秒，海神艾德強勢切入，將比分追成89平，但國王蘇士軒隨即上籃再度要回領先，不過艾德終場前2分15秒6犯畢業，桑尼隨後兩罰俱中讓國王拉開4分領先。

海神先靠克雷格強攻追回兩分，但終場前1分26秒林書豪要到3罰機會並全數命中，國王拉開96比91領先。但海神暫停後再度靠克雷格快速切入要回兩分，不過終場前59.7秒林書豪飆進關鍵三分彈，隨後林書豪又兩罰俱中奠定勝果，最終國王驚險搶下客場勝利。

國王團隊末節狂轟37分成功逆轉勝，林書豪全場貢獻26分、7籃板、9助攻、2抄截，桑尼18分、9籃板、2抄截，李愷諺18分，沃許本15分進帳。

海神全場以克雷格26分、8籃板最佳，艾德20分、12籃板、4助攻，蘇文儒15分，胡瓏貿則貢獻12分。

▲新北國王變陣奏效，桑尼貢獻18分、9籃板、2抄截。（圖／TPBL提供）