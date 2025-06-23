快訊／溜馬哈利伯頓意外重傷　SGA率雷霆勇奪NBA總冠軍

記者杜奕君／綜合報導

NBA總冠軍賽決勝第7戰，雷霆主場迎戰溜馬決定本季總冠軍誰屬，但溜馬帶傷上陣的王牌球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在首節剩下4分55秒，一次「無碰撞」切入時右腿受傷倒下，隨後確認此戰無法回歸。溜馬雖展現強大決心，半場打完以1分領先，但末節雷霆一度拉開21分領先，最終在吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）29分、5籃板、12助攻帶動下，雷霆103比91贏球勇奪球隊遷移更名後首冠榮耀。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大狂轟29分、12助攻，率領雷霆奪下個人職業生涯首冠。（圖／ 達志影像／美聯社）

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雷霆上次奪冠已經是球隊前身「西雅圖超音速」在1979年時寫下榮耀，在球隊從2008-09賽季從西雅圖遷往奧克拉荷馬城後，球隊至今仍無奪冠紀錄。

至於溜馬隊史則是在ABA職籃時期拿下過3次冠軍，至於合併進入NBA後，至今仍在力拚隊史首冠。

溜馬在G6展現強大韌性擊潰雷霆，將冠軍賽逼入第7戰，此戰開打後溜馬一哥哈利伯頓表現更是勢如破竹，個人首節連續投進3顆三分球，讓溜馬氣勢大振。

不料他卻在首節剩下4分55秒左右，一次三分線外持球切入啟動，在無碰撞情況下，意外受傷倒地，當下甚至無法自行起身行走，只能以毛巾痛苦遮住臉部後，由隊友攙扶才能退場。

但溜馬仍展現韌性，與地主雷霆一路呈現拉鋸，內姆哈德（Andrew Nembhard）上半場終了前4.3秒砍進超遠三分球，半場打完溜馬奇蹟以48比47取得領先。

第3節開打後，雷提多特（Luguentz Dort）超遠三分彈命中幫助雷霆逆轉超前，隨後卡魯索、威廉斯（Jalen Williams）連續強勢攻擊得手，溜馬雖然仍強勢追平，但雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、霍姆格倫（Chet Holmgren）以及威廉斯連續投進3顆三分球，開啟一波9比0攻勢，幫助球隊拉開65比56領先。

但溜馬不放棄，麥康諾（T.J. McConnell）替補上陣連拿10分又帶起球隊士氣，但雷霆隨後又是防守建功連拿7分，此節剩下2分2秒時，雷霆拉開11分領先，3節打完雷霆81比68逆轉大幅超前。

末節開打後，雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大三分球破網，雷霆一波8比0攻勢，拉開89比68的全場最大領先優勢。溜馬雖然嘗試追近至10分差，但關鍵時刻雷霆頻頻利用防守建功，加上一哥SGA、威廉斯連續4罰命中穩定軍心，雷霆最終順利迎接勝果，以4勝3敗艱辛勇奪2024-25賽季NBA年度總冠軍。

▲溜馬首節狀況火燙的王牌球星哈利伯頓，卻因為阿基里斯腱傷勢退場導致戰局生變。（圖／ 達志影像／美聯社）