快訊／決心！哈利伯頓首節傷退無法回歸　溜馬半場1分仍壓制雷霆

記者杜奕君／綜合報導

NBA總冠軍賽決勝第7戰，雷霆與溜馬進行最終對決，但作客的溜馬面臨最大危機，帶傷上陣的王牌球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在首節僅打7分5秒情況下，一次「無碰撞」切入時右腿受傷倒下，隨後甚至需要隊友攙扶才能退場，此戰已經確定無法回歸。但溜馬展現強大戰力及決心，半場打完以48比47取得領先。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退。（圖／ 達志影像／美聯社）

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溜馬在G6展現強大韌性擊潰雷霆，將冠軍賽逼入第7戰，此戰開打後溜馬一哥哈利伯頓表現更是勢如破竹，個人首節連續投進3顆三分球，讓溜馬氣勢大振。

不料哈利伯頓卻在首節剩下4分55秒左右，一次三分線外持球切入啟動，在無碰撞情況下，意外受傷倒地，且哈利伯頓原先右腿就是帶傷上陣情況下，傷勢狀況相當嚴重，當下甚至無法自行起身行走，只能以毛巾痛苦遮住臉部後，由隊友攙扶才能退場。

首節打完地主雷霆以25比22暫時領先，哈利伯頓在次節開打後不久，也確認此戰無法回歸。包括詹姆斯（LeBron James）在內多位聯盟頂尖球星，都在個人社群發文為哈利伯頓傷勢祈禱。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大上半場獨拿16分、7助攻。（圖／ 達志影像／美聯社）

不過溜馬仍展現韌性，與地主雷霆一路呈現拉鋸，但雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大此節剩下7分16秒時，一記招牌中距離跳投，讓雷霆再度取得兩分領先。

但溜馬持續展現韌性，麥康諾（T.J. McConnell）、內姆哈德（Andrew Nembhard）連續切入得手，一波9比2又讓球隊逆轉3分超前。雷霆雖然強勢追分，但內姆哈德上半場終了前4.3秒砍進超遠三分球，半場打完溜馬奇蹟以48比47取得領先。

根據最新消息，哈利伯頓目前仍在休息室持續關心此戰狀況，他的父親老哈利伯頓也已經獲准進入球員休息室探視。半場打完溜馬以西亞卡姆（Pascal Siakam）拿下10分最佳，內姆哈德及哈利伯頓各有9分進帳。

雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大力扛全隊，半場攻下16分、4籃板、7助攻表現全面，卡魯索（Alex Caruso）8分、3抄截次之。

▲溜馬哈利伯頓受傷當下必須由旁人攙扶才能退場。（圖／ 達志影像／美聯社）