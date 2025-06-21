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林書緯總冠軍G3過生日卻取消聚餐　林書豪：他只想專注在冠軍賽

▲新北國王林書豪、林書緯、海神高雄巨蛋。（圖／TPBL提供）

▲林書緯專注備戰冠軍賽，果然替國王成功逆轉奪勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃總冠軍賽第3戰，正好也是國王主力後衛林書緯的33歲生日，但哥哥林書豪卻透露，「原本媽媽要安排很大的聚餐，但林書緯希望休息，專注在冠軍賽，因此我們就吃飯提前慶祝。」而林書緯選擇專注冠軍賽也收到好的結果，國王今日克服前3節落後局面，最終104比99逆轉擊敗海神。

今日國王作客海神主場，高雄巨蛋湧入本季新高的1.2萬位球迷入場觀戰，聲勢可說相當浩大，國王與海神一路形成拉鋸激戰，但國王靠著末節團隊灌進37分，包含林書豪決勝期關鍵三分彈破網，最終在林書豪26分、7籃板、9助攻領軍下，國王順利逆轉奪勝。

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此戰正好適逢林書緯的33歲生日，哥哥林書豪賽後受訪被問及此事時透露，「他蠻專注在冠軍賽，媽媽原本要安排很大的聚餐，但林書緯想要簡單、休息，也趕快準備下一場比賽。他專注在每一場，因此我們在冠軍賽前就先吃飯提前慶祝。」

林書緯此戰先發出賽36分50秒，全場貢獻7分、4籃板、7助攻、1抄截。國王拿下此戰後，系列賽取得2比1領先，總冠軍第4戰將在下周一（23號）舉行。

▲新北國王林書豪、林書緯、海神高雄巨蛋。（圖／TPBL提供）

▲新北國王主力後衛林書緯今天過33歲生日。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 新北國王林書豪林書緯總冠軍TPBL

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