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快訊／當代NBA最強砍將誕生　雷霆SGA率隊奪冠還拿FMVP

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆23日在NBA年度總冠軍最終第7戰，靠著吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）29分、5籃板、12助攻、1抄截、2阻攻的精彩表現，幫助雷霆勇奪隊史第2冠（遷往奧克拉荷馬後首冠）。SGA冠軍系列7戰平均繳出30.3分、4.6籃板、5.6助攻、1.9抄截、1.6阻攻，也風光勇奪總冠軍賽MVP殊榮，本季完成大滿貫。

雷霆在本賽季勢如破竹，例行賽拿下聯盟最佳68勝，吉爾吉斯-亞歷山大也風光拿下個人生涯首座例行賽「年度MVP」殊榮。

進入季後賽後，雷霆依舊展現強大氣勢，一路過關斬將殺入最終年度總冠軍賽和印第安那溜馬爭冠，在最終關鍵第7戰，SGA維持穩定發揮拿下29分、5籃板、12助攻、1抄截、2阻攻，也率領雷霆4勝3敗贏得最終總冠軍。

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整個冠軍賽7戰，吉爾吉斯-亞歷山大以超過5成命中率，場均繳出30.3分、4.6籃板、5.6助攻、1.9抄截、1.6阻攻，順利勇奪冠軍賽MVP殊榮，也讓他成為史上第4位拿下該季年度MVP、決賽MVP，並率隊勇奪最終總冠軍的「大滿貫」好手。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大率隊奪冠還拿下最終決賽MVP。（圖／ 達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍雷霆吉爾吉斯-亞歷山大FMVP

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