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哈利波頓倒下「讓全隊心碎」　溜馬主帥卡萊爾：相信他將健康回歸

記者杜奕君／綜合報導

印第安那溜馬在23日NBA年度總冠軍第7戰，首節遭遇王牌球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）右小腿阿基里斯腱傷勢重創，最終苦戰7場仍不敵對手奧克拉荷馬雷霆，再次痛失贏得隊史NBA首冠機會。賽後溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）直言，「哈利伯頓倒下，讓全隊心都沉了下來，但我仍堅信他將會健康強勢回歸！」

開賽就個人投進3記三分球，狀態火燙的溜馬一哥哈利伯頓，卻在首節僅出賽7分5秒情況下，一次切入造成驚悚的無碰撞倒地傷勢，當下表情痛苦哀嚎，也讓所有溜馬迷心碎。

隨後哈利伯頓無法自行行走，必須在工作人員攙扶下回到休息室，除了確定此戰無法回歸，也確認傷勢就在阿基里斯腱。

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在哈利伯頓意外傷退後，溜馬雖然上半場仍穩住陣腳1分領先，但第3節尾聲開始遭雷霆突破，末節甚至一度落後多達21分，最終也讓雷霆以103比91贏球，系列賽4勝3敗登頂封王。

溜馬輸球後，哈利伯頓仍選擇以拐杖代步，在球員通道迎接每名隊友回歸，並一一和隊友擊掌，場面相當催淚。

溜馬總教練卡萊爾賽後強調，「當哈利伯頓出現受傷狀況，團隊所有人心都沉了下去，但我相信他能夠回來，我目前沒有他任何傷勢的報告，但我堅信他將能夠健康回歸。」

「哈利伯頓就是一名偉大的球員，他在季後賽打出了歷史性的優異表現，我們的心將與他同在。」卡萊爾如此說道。

現年25歲的哈利伯頓，在冠軍賽一直帶著右小腿傷勢苦撐，在關鍵第7戰遭遇巨大的阿基里斯腱傷勢倒下，目前傷勢狀態雖然不明，但幾乎已經確定2025-26賽季將面臨報銷，未來是否能夠滿血回歸，後續也需要更進一步的醫療評估及恢復才能確定。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退，造成總冠軍G7最終輸球結果。（圖／ 達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍溜馬哈利伯頓卡萊爾雷霆

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