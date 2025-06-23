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快訊／總冠軍G4海神7人得分上雙大爆發　主場狂砍117分打爆國王

▲海神克雷格、艾德、摩爾斯、胡瓏貿，國王林書豪。（圖／TPBL提供）

▲海神艾德砍下全場最高25分，幫助球隊在主場拿下關鍵追平一勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

TPBL職籃年度總冠軍賽第4戰，地主海神在主場高雄巨蛋再度湧入接近爆滿球迷加持下，上半場團隊命中率高達53.8％取得雙位數領先，末節更是攻勢全面，一度手握24分大幅領先優勢。最終海神在7人得分達雙位數，艾德拿下25分、8籃板、4抄截領軍下，最終117比99擊敗國王，在總冠軍系列賽追成2比2平手局面。

此戰開賽地主海神就火力兇猛，上半場全員皆兵情況下，整體投籃命中率高達53.8％，除了艾德拿下14分，胡瓏貿、邱子軒以及克雷格都有10分進帳，也讓球隊半場打完手握12分的雙位數領先。

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第3節開打後，海神又靠于煥亞三分球帶起士氣，隨後本土一哥胡瓏貿抄截後快攻上籃，胡瓏貿作勢鼓舞全場球迷士氣，海神隨後摩爾斯禁區得手，趁勢拉開多達71比51領先。

隨後國王雖然嘗試追近比分，但海神克雷格又是抄截後，傳球砸板反彈讓克雷格雙手野獸爆扣，隨後克雷格又是連續兩記三分球命中，加上摩爾斯三分冷箭同樣命中，海神持續拉開87比64大幅領先。

▲海神克雷格、艾德、摩爾斯、胡瓏貿，國王林書豪。（圖／TPBL提供）

▲海神摩爾斯此戰重獲啟用立下大功。（圖／TPBL提供）

但國王隨即由桑尼和林書豪回敬一波7比0攻擊，逼使海神喊出暫停，所幸南霸天再度靠摩爾斯禁區拿分止血，但國王又由林書豪、沃許本單打建功，3節打完海神91比77持續領先國王。

末節海神開局又是一波7比0攻勢，轟得國王措手不及，此時國王桑尼又朝裁判抱怨遭吹技術犯規，海神重新握有20分領先優勢，場上球員肢體碰撞火藥味也越來越大，國王沃許本禁區單臂重扣得手，但海神又有艾德三分冷箭，隨後摩爾斯雙手爆扣，再度拉開23分領先優勢。

海神氣勢大振情況下，防守端抄截帶動邱子軒快攻上籃，領先拉開來到108比84，國王在時間剩下5分鐘左右時，已經選擇撤下主力陣容，也宣告海神在主場拿下關鍵G4勝利，系列賽雙方戰成2比2平手局面。

海神全場以艾德拿下25分、8籃板、4抄截最佳，摩爾斯克服首戰僅拿4分低迷，全場貢獻19分，本土球員方面則以陳懷安13分、5籃板、6助攻最佳，邱子軒也有13分、7籃板進帳。

以18分慘敗的國王方面，沃許本拿下全隊最高20分，林書豪16分、5籃板、10助攻。

▲海神克雷格、艾德、摩爾斯、胡瓏貿，國王林書豪。（圖／TPBL提供）

▲國王團隊外線全面熄火，成為總冠軍G4輸球最大主因。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL總冠軍海神克雷格摩爾斯艾德胡瓏貿林書豪沃許本國王台籃

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