快訊／「雲豹之子」高錦瑋續約7年　喊話一人一城要成桃園隊魂

▲高錦瑋續約7年，喊話要成雲豹「隊魂」。（圖／記者杜奕君攝）



記者杜奕君／台北報導

桃園台啤永豐雲豹25日再度大手筆宣布以7年長約，續留當今台灣職籃新世代頂尖控衛高錦瑋，與上周續約5年的林信寬相同，高錦瑋這份合約在打完兩年後，也設有旅外條款，可讓高錦瑋往更高層級邁進。雲豹營運長顏行書表示，「希望高錦瑋以『一人一城』的精神，成為代表雲豹的隊魂！」高錦瑋則強調，要一步一步帶領雲豹重返季後賽，甚至朝總冠軍邁進。

本季在TPBL職籃表現大放異彩，年僅24歲的高錦瑋以場均16.7分、5籃板、6.4助攻、1.5抄截，拿下聯盟年度助攻王、年度第一隊、年度防守第一隊，並當選聯盟年度人氣球星，可說是台灣職籃冉冉上升的後場新星。

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雲豹球團今日宣布以7年長約續留高錦瑋，據了解其推估年薪破8位數，雲豹今日除了送上匾額、T恤外，也特別為生性節儉，至今仍多數以Ubike、步行前往練球場地的高錦瑋，送上最新款電動腳踏車，作為他的最新代步工具。

雲豹執行長張建偉說，「高錦瑋是我們建隊基石不二人選，他具備優秀的領導者特質，更透過自律與拚勁帶動全隊，創造更好的化學效應，我們想給小高一個長期的合約承諾，希望他可以穩定帶領球隊前進，成為雲豹的定錨神針！」

今日特別剪掉一頭長髮，改以中、長髮新造型現身的高錦瑋，在簽約儀式上，也特別感念昔日一路照顧他長大的天主教善牧兒童之家，宣布捐贈新台幣300萬元給該單位，雲豹球團也加碼捐出300萬元，合計600萬元善款，希望幫助更多需要照顧的兒童。

高錦瑋在捐贈當下一度哽咽，他表示，「從小我就待在兒童之家，現在我能有這樣的成就，都是靠他們的支持，我真的充滿感謝，原本我請兒童之家的主任來，騙他只是一個儀式，他不知道我有要捐贈款項給他們，希望我能以實際行動回饋照顧我的單位。」

對於與雲豹簽下7年長約，高錦瑋表示，「能夠簽下7年合約我很開心，這代表我得到球團的信任，也希望真的能成為雲豹隊魂，這是責任的開始，我很樂意承擔這一切。希望新賽季我能展現更好的效力，不僅個人領導能力成長，也要幫助球隊重返季後賽及冠軍賽。」

▲高錦瑋與雲豹合計捐贈600萬元給照顧他長大的天主教善牧兒童之家。（圖／記者杜奕君攝）