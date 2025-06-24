快訊／悲情！ESPN證實　NBA溜馬哈利伯頓右腳阿基里斯腱撕裂

記者杜奕君／綜合報導

根據ESPN最新消息，台灣時間23日NBA年度總冠軍賽第7戰，首節僅出賽7分5秒，就因為一次切入導致無碰撞倒地傷退的印第安溜馬王牌球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton），經過詳細診療後，確認右腳阿基里斯腱撕裂的不幸狀況，2025-26賽季恐將面臨報銷。

溜馬與對手奧克拉荷馬雷霆在NBA總冠軍賽殺得難翻難捨，雙方直到昨日最終第7戰，雷霆才驚險以4勝3敗登頂封王，拿下隊史暌違46年之久的第2座總冠軍，也是球隊自西雅圖超音速時期遷往奧克拉荷馬後，首座NBA年度總冠軍。

對於爭取隊史首冠再次失利的溜馬來說，不僅在關鍵第7戰敗北，陣中王牌球星哈利伯頓更在首節就意外傷退，賽後必須依靠拐杖才能輔助行走。

在哈利伯頓受傷後不久，就傳出他可能遭遇嚴峻跟腱傷勢，而根據NBA權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，ESPN消息人士透露，哈利伯頓確認右腳阿基里斯腱撕裂，在冠軍第7戰前，哈利伯頓一直帶著右小腿拉傷的傷勢苦撐。

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在遭逢籃球運動員最害怕的阿基里斯腱傷勢後，一般普遍認為，哈利伯頓在手術後恢復期將長達8到12個月，預料接下來的2025-26賽季都將全數報銷，且回歸之後恐怕還需要一段時間，才可能恢復接近受傷前的水準。

唯一慶幸的是，哈利伯頓目前年僅25歲，在身體狀態較為年輕情況下，術後恢復狀況可能較為樂觀，不過溜馬球迷想在下個賽季看到哈利伯頓健康回歸賽場，恐怕仍是難度不低。