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邱子軒遭罰3萬自嘲花錢消災　得0分被克雷格虧才回穩

▲海神克雷格、艾德、摩爾斯、胡瓏貿、邱子軒，國王林書豪。（圖／TPBL提供）

▲海神邱子軒被聯盟罰款3萬，自嘲花錢消災。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

前役輸球賽後因為朝裁判比出不當手勢，今日下午才得知被聯盟罰款3萬元台幣的海神主力後衛邱子軒，在總冠軍第4戰終於找回手感，全場貢獻13分、7籃板、2助攻、1抄截、1阻攻，也幫助海神以117比99打爆新北國王。邱子軒透露，「前役因為得0分，昨天練球一直被隊友克雷格比出0的手勢狂虧，但我沒有受到影響，還是持續做該做的，該出手就出手。」

身為海神主力雙能衛，邱子軒在總冠軍系列前3戰合計僅拿8分，其中G3甚至個人得分「掛零」，也讓球隊前3戰打完陷入1勝2敗落後局面。

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但邱子軒透露，「G3打完後，昨天練球時隊友克雷格就不斷對著我比『0』的手勢來激勵我，教練和隊友們都鼓勵我多出手，我就是保持正能量，希望能夠幫助球隊。」

談到此戰賽前接到聯盟新台幣3萬元的罰款處分，邱子軒幽默回應，「我就當花錢消災！其實我也是下午才看到被罰了3萬元，之前有聽說可能會被聯盟懲處，但我也不想多解釋，就是專注在比賽。系列賽還沒結束，接下來我們一定是要從防守做起，才能拿下總冠軍。」

▲海神克雷格、艾德、摩爾斯、胡瓏貿，國王林書豪。（圖／TPBL提供）

▲海神克雷格昨日練球狂虧邱子軒G3得0分。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL總冠軍海神邱子軒台籃

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