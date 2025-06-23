摩爾斯重獲啟用表現大爆發　海神主帥：今晚他非常強悍

▲海神摩爾斯總冠軍第4戰重獲啟用，也幫助球隊贏得勝利。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／高雄報導

總冠軍首戰先發上陣僅拿4分，後續第2戰、第3戰都未獲登錄的海神洋將摩爾斯，23日在總冠軍第4戰由於另一名禁區長人背部不適休兵，因此再次獲得登錄啟用。摩爾斯也把握機會，全場替補出賽30分47秒，以12投8中拿下19分、6籃板、2抄截。賽後海神總教練費雪強調，「摩爾斯此戰展現的心態非常強悍，在進攻與籃板球保護表現很好。」

冠軍系列首戰僅拿4分，第2戰隨即遭到艾德入替更換，摩爾斯在連續缺席兩場冠軍系列賽後，今日由於威勝背部不適，再次獲得登錄上陣。

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摩爾斯在G4替補出發，首節就展現搶分本領，比賽過程也有多次強勢爆扣美技，全場12投8中拿下19分、6籃板、2抄截，成為海神此戰贏球關鍵要角。

賽後海神總教練費雪表示，「摩爾斯的心態這場非常強悍，今天他的任務非常重大，他必須拿出他擅長的武器，心態也保持非常好，進攻端以及籃板的保護都做得非常好。」

費雪也強調，「回到主場，我們的球迷與整場比賽氛圍都讓我非常喜歡，目前我們已經和國王交手4場比賽，彼此之間都已經很熟悉了，可能會有一些細微的改變，但重點還是我們的能量必須維持高檔，身體對抗強度不能減弱，這就是我們該做的。」

▲海神總教練費雪對於摩爾斯此戰表現感到認可。（圖／TPBL提供）